Edirne'de bir garip olay: Omuz atma tartışmasıyla başladı, iki aile birbirine girdi!

Edirne'de bir garip olay: Omuz atma tartışmasıyla başladı, iki aile birbirine girdi!

- Güncelleme:
Edirne&#039;de bir garip olay: Omuz atma tartışmasıyla başladı, iki aile birbirine girdi!
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Edirne-İstanbul TEM Otoyolu'nda bir akaryakıt istasyonunda iki kişi arasında omuz atma meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tekme ve tokatlarla birbirlerine saldıran tarafları jandarma ekipleri gözaltına aldı.

Edirne-İstanbul Tem Otoyolu Silivri Selimpaşa mevkiindeki bir akaryakıt istasyonunda ilginç bir olay yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, kimliği belirlenemeyen iki kişi omuz atma iddiası üzerine tartışma yaşadı. Tartışma kısa sürede büyüdü ve taraflar birbirine tekme ve tokatlarla vurmaya başladı. Büyüyen tartışmaya kadınlar da karışınca ortalık birbirine girdi.

Edirne'de bir garip olay: Omuz atma tartışmasıyla başladı, iki aile birbirine girdi! - 1. Resim

İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, tarafları gözaltına aldı. Tarafların birbirine tekme ve tokatlarla vurduğu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Petrolde 2026 hedefi: Yılda 100 milyon ton üretecekler
