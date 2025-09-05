Edirne'de bir garip olay: Omuz atma tartışmasıyla başladı, iki aile birbirine girdi!

Edirne-İstanbul Tem Otoyolu Silivri Selimpaşa mevkiindeki bir akaryakıt istasyonunda ilginç bir olay yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, kimliği belirlenemeyen iki kişi omuz atma iddiası üzerine tartışma yaşadı. Tartışma kısa sürede büyüdü ve taraflar birbirine tekme ve tokatlarla vurmaya başladı. Büyüyen tartışmaya kadınlar da karışınca ortalık birbirine girdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, tarafları gözaltına aldı. Tarafların birbirine tekme ve tokatlarla vurduğu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.