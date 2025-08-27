Edirne'de gece vakti korku dolu anlar! Su boru hattı çalışması sırasında doğal gaz patladı

Edirne Belediyesi ekiplerinin su arızasını gidermek için başlattığı çalışmalar sırasında doğal gaz hattında patlama yaşandı.

Edirne Merkez Cumhuriyet Mahallesi 20025. Sokak üzerinde su arızasına müdahale eden Edirne Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları kazı çalışması sırasında doğal gaz boru hattına zarar verdi.

PATLAMA MEYDANA GELDİ

Yeni yerleşim bölgesi olarak bilinen ve lüks konutların bulunduğu mahallede kepçe operatörünün doğal gaz boru hattını koparması üzerine yaşanan patlama ile vatandaşlar büyük panik yaşadı. Kısa sürede olay yerine gelen Gazdaş ekipleri, doğal gaz akışını kontrol altına alarak, muhtemel bir faciayı önledi.

BÖLGEYİ YOĞUN GAZ KOKUSU KAPLADI

Kazanın ardından çevreye yayılan yoğun gaz kokusu yaklaşık 1 kilometrekarelik alanda hissedildi. Doğal gazın çevresel faktörlerden dolayı tutuşmaması, bölgede büyük bir felaketin yaşanmasının önüne geçti.