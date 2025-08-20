Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
"Felaket tellallığı yapmak istemiyorum" diyerek duyurdu! Edirne'nin 20 günlük içme suyu kaldı

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, kentin içme suyunu sağlayan Kayalıköy Barajı’nda yalnızca 20 günlük su kaldığını belirterek, belediyenin gerekli önlemleri almadığı takdirde Edirne’nin ciddi bir susuzluk riskiyle karşı karşıya olduğunu açıkladı.

Edirne’de içme suyu krizi kapıda. AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Kayalıköy Barajı’ndaki suyun en fazla 20 gün yeteceğini belirterek, acil önlem alınmazsa kentin ciddi sıkıntı yaşayacağını söyledi. Aksal, Süloğlu Barajı’nda Edirne’nin 4 aylık ihtiyacını karşılayacak rezerv su bulunduğunu ancak belediyenin isale hattındaki sorunları gidermediği için bu suyun şehre ulaştırılamadığını ifade etti.

"FELAKET TELLALLIĞI YAPMAK İSTEMİYORUM AMA..."

Gazetecilere açıklamalarda bulunan AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, şehrin içme suyunun sağlandığı Kırklareli Kayalıköy Barajı'nın doluluk oranının gün geçtikçe düştüğünü ifade etti.

"Felaket tellallığı yapmak istemiyorum ama gerçekleri söylemek lazım." diyen Aksal, "Şu an Kayalıköy Barajı'ndan gelecek su Edirne'ye 20 gün ya yeter ya yetmez. Biz acil olarak Süloğlu Barajı'ndan su getirmeliyiz, kuyulardan Edirne'ye su getirmeliyiz." diye konuştu.

Edirne'nin önlem alınmaması durumunda gelecek aylarda sıkıntı yaşayacağını söyleyen Aksal, Edirne'nin 4 aylık ihtiyacını karşılayacak içme suyunun Edirne Süloğlu Barajı'nda rezerv olarak tutulduğunu belirtti.

Bu suyun şehre getirilebilmesi için belediyenin sürekli patlayan isale hattını onarması gerektiğinin altını çizen Aksal "Belediye bu konuda hiçbir şey yapmadığı için biz var olan suyu şehre getiremiyoruz." dedi.

Aksal, Devlet Su İşlerinin üzerine düşen her şeyi yaparak 2017'den beri içme suyu alınmadığı halde orada Süloğlu Barajı'nda Edirne için her yıl 8,2 milyon metreküp rezerv su tuttuğunu vurguladı.

Edirne Belediyesinin, "bir gün lazım olursa" diyerek isale hattının bakımını yapmadığı için bugün bu sorunların yaşandığını iddia eden Aksal, şöyle devam etti:

"İnşallah belediye bir an önce o hatların bakımını yapar. Gelecek yıl için de zaten DSİ ile yaptıkları bir tane protokol var. DSİ, belediye ile yaptıkları anlaşma sonucu bu hatları yeniler. Belediye bu hatların yenilenmesi gerektiğinin, Edirne'nin Kayalıköy Barajı'ndan yeterli içme suyunu alamayacağının farkında bile değildi üzülerek söyleyeyim."

 

Kaynak: Anadolu Ajansı

