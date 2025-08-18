Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Edirne'yi sağanak vurdu! Trafikte zor anlar yaşandı

Edirne'yi sağanak vurdu! Trafikte zor anlar yaşandı

Kaynak: Anadolu Ajansı
Güncelleme:
Edirne&#039;yi sağanak vurdu! Trafikte zor anlar yaşandı
Edirne, Yağmur, Sel, Trafik, Haber
Yaşam Haberleri  / Anadolu Ajansı

Türkiye'de sıcaklıklar tekrar artarken, Edirne'de sağanak etkili oldu. Trafikte ise sürücülerin zor anlar yaşadığı görüldü.

Edirne'de akşam saatlerinde başlayan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Edirne'yi sağanak vurdu! Trafikte zor anlar yaşandı - 1. Resim

EDİRNE'DE SAĞANAK NEDENİYLE ZOR ANLAR YAŞANDI

Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşların bazıları iş yerlerinin girişine ve içerisine girerek yağmurun dinmesini bekledi, bazıları ise şemsiye yardımıyla yağmurdan korunmaya çalıştı.

Trafikte ise sürücülerin zor anlar yaşadığı görüldü.

Hava sıcaklığının 28 derece ölçüldüğü kentte yağışın hafta ortasına kadar aralıklarla etkili olması bekleniyor

Kaynak: Anadolu Ajansı

UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır.
