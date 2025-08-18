Edirne'yi sağanak vurdu! Trafikte zor anlar yaşandı
Yaşam Haberleri / Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Türkiye'de sıcaklıklar tekrar artarken, Edirne'de sağanak etkili oldu. Trafikte ise sürücülerin zor anlar yaşadığı görüldü.
Edirne'de akşam saatlerinde başlayan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.
Sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.
EDİRNE'DE SAĞANAK NEDENİYLE ZOR ANLAR YAŞANDI
Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşların bazıları iş yerlerinin girişine ve içerisine girerek yağmurun dinmesini bekledi, bazıları ise şemsiye yardımıyla yağmurdan korunmaya çalıştı.
Trafikte ise sürücülerin zor anlar yaşadığı görüldü.
Hava sıcaklığının 28 derece ölçüldüğü kentte yağışın hafta ortasına kadar aralıklarla etkili olması bekleniyor
