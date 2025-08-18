Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Önce olumsuz karşılandı, şimdi kilosu 250 TL'den yok satıyor! 600 kiloya yakın hasat bekleniyor

Önce olumsuz karşılandı, şimdi kilosu 250 TL'den yok satıyor! 600 kiloya yakın hasat bekleniyor

Ekonomi Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Samsun’un Çarşamba ilçesinde kadın girişimci Neşe Özbek’in yetiştirdiği ejder meyvesinde hasat sezonu başladı. Özbek, bu yıl kış mevsiminin zorlu geçmesine rağmen 500-600 kilo civarında ürün beklediklerini söyleyerek, "Meyvemiz insan sağlığı için de oldukça faydalı. Tanıtmaktan mutluyum. Şu anda satış fiyatı 250 TL" dedi.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde, ejder meyvesi hasadı heyecanı başladı.

600 KİLOYA YAKIN HASAT BEKLENTİSİ

Çarşamba’nın Yukarı Donurlu Mahallesi’nde 480 metrekarelik alanda tropikal ejder meyvesi yetiştiren Neşe Özbek, bu yıl kış mevsiminin zorlu geçmesine rağmen 500-600 kilo civarında ürün beklediklerini söyledi.

Önce olumsuz karşılandı, şimdi kilosu 250 TL'den yok satıyor! 600 kiloya yakın hasat bekleniyor - 1. Resim

ZORLU KIŞA RAĞMEN ZAYİAT YAŞANMADI

Sobayla ısı sağladıklarını ve dumanlama yöntemiyle dondan zarar görmeden sezonu açtıklarını belirten Özbek, "Bu yıl beklediğimiz hasadı aldık. Hiçbir zayiat yaşamadık" dedi.

Ejder meyvesinin sıcak iklimi sevdiğini, aşırı soğukların ve yüksek sıcaklıkların bitkiyi strese sokarak tomurcuk oluşumunu engellediğini ifade eden Özbek, "Yazın gölgeleme, kışın ise ısıtma ve koruma tedbirleriyle yetiştiriciliği sürdürüyoruz. Ortam sıcaklığının sıfırın altına düşmemesi için gayret ettik" diye konuştu.

Önce olumsuz karşılandı, şimdi kilosu 250 TL'den yok satıyor! 600 kiloya yakın hasat bekleniyor - 2. Resim

KİLOSU 250'DEN SATILIYOR

Geçen yıllarda üreticilere zarar veren kahverengi kokarca böceğinin bu sezon ilaçlama sayesinde etkili olmadığını aktaran Özbek, "Bu yaz meyvelerimizde hiçbir zarar oluşmadı" ifadelerini kullandı.

Çarşamba Ovası’nda ilk defa ejder meyvesi yetiştiren Özbek, başlangıçta çevreden olumsuz tepkiler aldığını ancak ürünlerin verimli çıkmasıyla yoğun ilgi görmeye başladığını söyledi. Serasını büyütmeyi hedeflediğini dile getiren Özbek, "Meyvemiz insan sağlığı için de oldukça faydalı. Tanıtmaktan mutluyum. Şu anda satış fiyatı 250 TL" dedi.

