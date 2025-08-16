Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > Samsun'da faciaya ramak kala! Freni patlayan tır, etrafa alevler saça saça kilometrelerce yol gitti!

Samsun'da faciaya ramak kala! Freni patlayan tır, etrafa alevler saça saça kilometrelerce yol gitti!

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Samsun&#039;da faciaya ramak kala! Freni patlayan tır, etrafa alevler saça saça kilometrelerce yol gitti!
3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

Samsun-Ankara kara yolunda frenleri tutmayan bir tır, dorsesindeki kimyasal madde ve boyalarla 8 kilometre boyunca yanarak ilerledi. Yangın yol kenarındaki ağaçlara da sıçrarken, sürücü kazayı yara almadan atlattı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kara yolundaki yanan bölümler söndürüldü.

Samsun'da, sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen tır, Kocaeli'nden aldığı kimyasal madde ve boyayı Azerbaycan'a götürürken Samsun-Ankara kara yolunun 18. kilometresinde bir anda yanmaya başladı.

Samsun'da faciaya ramak kala! Freni patlayan tır, etrafa alevler saça saça kilometrelerce yol gitti! - 1. Resim

8 KİLOMETRE BOYUNCA YANDI

Frenleri tutmayınca yaklaşık 8 kilometre boyunca dorsesi yanarak ilerleyen tırdaki kimyasal madde ve boyalar yola saçılarak yandı. Şarampolde bulunan demir bariyerlere çarparak durabilen aracın sürücüsü kendisini dışarı attı. Yangın, yol kenarındaki ağaçlara da sıçradı.

Samsun'da faciaya ramak kala! Freni patlayan tır, etrafa alevler saça saça kilometrelerce yol gitti! - 2. Resim

KARA YOLUNDA TEK ŞERİT TRAFİĞE KAPATILDI

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, araç ve yol kenarındaki ağaçlık alandaki yangına müdahale etti. Samsun-Ankara kara yolunun tek şeridi yangın nedeniyle yaklaşık 25 dakika trafiğe kapatıldı.

Samsun'da faciaya ramak kala! Freni patlayan tır, etrafa alevler saça saça kilometrelerce yol gitti! - 3. Resim

Kaynak: Anadolu Ajansı
Yunan Patriotları Riyad'da kalıyor! Riyad-Atina iş birliğinin detayları neler?
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Manisa'da 16 yaşındaki kız çocuğu evinde katledildi! Sır cinayette şüpheli tanıdık çıktı - 3. Sayfa16 yaşındaki kız çocuğu evinde katledildi!Maltepe'de inşaat çalışması sırasında toprak kayması riski! Bir apartman tahliye edildi - 3. SayfaMaltepe'de inşaat çalışması sırasında toprak kayması riski! Bir apartman tahliye edildiGiresun'da katliam gibi kaza! Fındık bahçesine devrilen kamyonette 4 kişi can verdi - 3. SayfaFındık bahçesine devrilen kamyonette can pazarı!Tarihi yarımadada alevler yükseldi! Gelibolu'da orman yangınına müdahale ediliyor - 3. SayfaGelibolu'da orman yangını, tahliye başladıAK Partili ismin kahreden sonu! Yolun karşısına geçerken aracın altında kaldı - 3. SayfaYolun karşısına geçerken aracın altında kaldıTürkiye günlerce bu olayı konuşmuştu: Öldüresiye dövülen kadın mahkeme heyetini bile şoka soktu! - 3. SayfaO kadın mahkeme heyetini bile şaşırttı!
Sonraki Haber Yükleniyor...