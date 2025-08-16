Samsun'da faciaya ramak kala! Freni patlayan tır, etrafa alevler saça saça kilometrelerce yol gitti!

Samsun'da, sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen tır, Kocaeli'nden aldığı kimyasal madde ve boyayı Azerbaycan'a götürürken Samsun-Ankara kara yolunun 18. kilometresinde bir anda yanmaya başladı.

8 KİLOMETRE BOYUNCA YANDI

Frenleri tutmayınca yaklaşık 8 kilometre boyunca dorsesi yanarak ilerleyen tırdaki kimyasal madde ve boyalar yola saçılarak yandı. Şarampolde bulunan demir bariyerlere çarparak durabilen aracın sürücüsü kendisini dışarı attı. Yangın, yol kenarındaki ağaçlara da sıçradı.

KARA YOLUNDA TEK ŞERİT TRAFİĞE KAPATILDI

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, araç ve yol kenarındaki ağaçlık alandaki yangına müdahale etti. Samsun-Ankara kara yolunun tek şeridi yangın nedeniyle yaklaşık 25 dakika trafiğe kapatıldı.