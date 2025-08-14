Samsun'da bıçaklı kavga: Yaralıların 2'si de çocuk

Samsun'un Bafra ilçesi Hacınabi Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen bir nedenle iki grup arasında kavga çıktı.

Kavgada, Bahattin Ü. (15) bacağından, Muhammed D. (14) ise kolundan bıçakla yaralandı. Yaralı Bahattin Ü, bir pilavcıya sığınarak ekiplerin gelmesini bekledi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulansla Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis, olayı gerçekleştiren şüpheli ya da şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.