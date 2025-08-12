Samsun'da tepki çeken olay: Şehir eşkıyaları okulun altını üstüne getirdi!
Samsun’un Çarşamba ilçesinde kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, Çınarlık Yalı İlkokulu ve Anaokulu’na kapı camını kırarak girdi. Sınıflardaki eşyaları tahrip eden zanlılar, bahçedeki Türk bayrağını indirip Atatürk posterini yere attı. Olayla ilgili jandarma ekipleri soruşturma başlattı, İl Milli Eğitim Müdürlüğü de konuyu yakından takip ediyor.
Samsun'un Çarşamba ilçesinde bir okula giren kişi ya da kişiler sınıftaki eşyalara zarar verdi.
Yalı Mahallesi'nde bulunan Çınarlık Yalı İlkokulu ve Anaokulu'na kapı camını kırarak giren kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler içerideki eşyalara zarar verdi.
TÜRK BAYRAĞINI AŞAĞI İNDİRDİLER
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Zanlı veya zanlıların okulun bahçesindeki Türk bayrağını aşağı indirdiği, sınıf içinde duvarda asılı Atatürk posterini yere attığı ve sınıflardaki eşyaları tahrip ettiği görüldü.
EKİPLER OLAYI ARAŞTIRIYOR
Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri de konunun takip edildiğini, jandarma ekiplerince konunun araştırıldığını ifade etti.
