Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > Samsun'da tepki çeken olay: Şehir eşkıyaları okulun altını üstüne getirdi!

Samsun'da tepki çeken olay: Şehir eşkıyaları okulun altını üstüne getirdi!

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Samsun&#039;da tepki çeken olay: Şehir eşkıyaları okulun altını üstüne getirdi!
3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

Samsun’un Çarşamba ilçesinde kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, Çınarlık Yalı İlkokulu ve Anaokulu’na kapı camını kırarak girdi. Sınıflardaki eşyaları tahrip eden zanlılar, bahçedeki Türk bayrağını indirip Atatürk posterini yere attı. Olayla ilgili jandarma ekipleri soruşturma başlattı, İl Milli Eğitim Müdürlüğü de konuyu yakından takip ediyor.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde bir okula giren kişi ya da kişiler sınıftaki eşyalara zarar verdi.

Yalı Mahallesi'nde bulunan Çınarlık Yalı İlkokulu ve Anaokulu'na kapı camını kırarak giren kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler içerideki eşyalara zarar verdi.

Samsun'da tepki çeken olay: Şehir eşkıyaları okulun altını üstüne getirdi! - 1. Resim

TÜRK BAYRAĞINI AŞAĞI İNDİRDİLER

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Zanlı veya zanlıların okulun bahçesindeki Türk bayrağını aşağı indirdiği, sınıf içinde duvarda asılı Atatürk posterini yere attığı ve sınıflardaki eşyaları tahrip ettiği görüldü.

Samsun'da tepki çeken olay: Şehir eşkıyaları okulun altını üstüne getirdi! - 2. Resim

EKİPLER OLAYI ARAŞTIRIYOR

Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri de konunun takip edildiğini, jandarma ekiplerince konunun araştırıldığını ifade etti.

Samsun'da tepki çeken olay: Şehir eşkıyaları okulun altını üstüne getirdi! - 3. Resim

Kaynak: Anadolu Ajansı

Komşu ile Ankara'da üst düzey toplantı! Irak ile beklenen mekanizma kuruluyorMetro sapığı yakalandı! Fark edince telefonunu kırmıştı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Metro sapığı yakalandı! Fark edince telefonunu kırmıştı - 3. SayfaMetro sapığı yakalandı! Fark edince telefonunu kırmıştıMersin'de vahşet! Yol kenarında kadını öldürüp intihara kalkıştı - 3. SayfaYol kenarında kadını öldürüp intihara kalkıştıTaksim'de kanlı gece! Sevgilisini kıskanan kadın 3 kişiyi bıçakladı - 3. SayfaSevgilisini kıskanan kadın 3 kişiyi bıçakladıASELSAN'a iş görüşmesine giderken öldü! Gözyaşlarıyla defnedildi - 3. SayfaASELSAN'a iş görüşmesine giderken kaza yaptı!"Ne korna çalıyorsun?" kavgası: Sürücüye tekme tokat saldıran minibüs şoförü yakalandı! O anlar kamerada - 3. SayfaŞoföre tekme tokat saldırdı: O anlar kameradaOrdu’da boğulma faciası: Acı son iki gün arayla geldi - 3. SayfaOrdu’da boğulma faciası: Acı son iki gün arayla geldi
Sonraki Haber Yükleniyor...