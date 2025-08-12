En kısa mesafe 1.750 TL! Samsun'da öğrenci servis ücretleri belli oldu

Geçen gün toplanan Samsun Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME), toplu taşıma ücret tarifesinin yanı sıra öğrenci ve personel servis ücret tarifesini de belirledi. Böylece 25 Ocak’ta yürürlüğe giren 2024-2025 eğitim-öğretim dönemi resmi ve özel okullar servis ücreti yeniden güncellendi. Bu yıl başında en düşük güzergah uzunluğuna sahip 0-3 km güzergah uzunluğundaki fiyat tarifesi 1302 TL’den (2-3 km) 1830 TL’ye, en uzun güzergah olan 23-23 km güzergah uzunluğundaki tarife de 1909 TL’den 2 bin 510 TL’ye (19-20 km) yükseldi.

GÜZERGAH UZUNLUĞUNA GÖRE SERVİS ÜCRETLERİ

Bu eğitim-öğretim döneminde kullanılacak güzergahlardaki fiyat tarifesi 0-1 km 1750 TL, 1-2 km 1790 TL, 2-3 km 1830 TL, 3-4 km 1870 TL, 4-5 km 1910 TL, 5-6 km 1950 TL, 6-7 km 1990 TL, 7-8 km 2 bin 30 TL, 8-9 km 2 bin 70 TL, 10-11 km 2 bin 150 TL, 11-12 km 2 bin 190 TL, 12-13 km 2 bin 230 TL, 13-14 km 2 bin 270 TL, 14-15 km 2 bin 310 TL, 15-16 km 2 bin 350 TL, 16-17 km 2 bin 390 TL, 17-18 km 2 bin 430 TL, 18-19 km 2 bin 470 TL, 19-20 km ise 2 bin 510 TL olarak belirlendi. Ayrıca tarifede 20 km’den sonrası 1710 + km x 40 TL olarak hesaplanacak.

DİKKAT EDİLMESİ VE BİLİNMESİ GEREKEN HUSUSLAR

UKOME’de servis ücret tarifesiyle alakalı olarak ayrıca tüm dönem boyunca tek bir tarife uygulanacağı kararı alındı. Bunun yanı sıra alınan diğer kararlar ise şöyle:

"Ücretler yalnızca Samsun Büyükşehir Belediyesi web sitesi ve mobil uygulamada yer alan modül ile hesaplanır. Ücretler aylıktır, gidiş-dönüş olarak hesaplanmıştır. Öğretim yılı boyunca resmi ve idari tatiller ücrete tabidir. Yarıyıl tatilinde ücret alınmaz. Haftada 5 günü geçen taşımalarda günlük ücret, günlük ücret = aylık ücret/22 formülü ile hesaplanır. Aynı serviste kardeş olması durumunda birinci çocuk tam ücretle; ikinci çocuk yüzde 10, üçüncü çocuk yüzde 20 indirimli taşınır. Taşıyıcı; taşınan öğrencinin ikamet değişikliği, okul değişikliği, okuma hakkını kaybetmesi, tedavisi uzun sürecek bir hastalığa yakalanması durumlarında, kalan günler için servis ücretini iade etmek zorundadır. Tarife günün her saati için geçerlidir. Ücretlere KDV dâhildir, herhangi bir sebep ile ek ücret talep edilemez. Rehber personel bulundurulması zorunlu olan servislerde, anaokulu ve ilkokul öğrencileri için azami yüzde 35 rehber ücreti tarife ücretine eklenir. (1km taşıma için rehber ücreti; 1.750 TL x yüzde 35 = 612,50 TL; Toplam ücret: 1750 TL + 612,50 TL = 2 bin 362,50 TL) Araç şoförünün, minibüslerin izleyecekleri güzergâhları ve alacakları ücretleri gösteren tarifeyi aracın ön camının sağ üst kısmına asması zorunludur."