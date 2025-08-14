Edirne'de yürekler ağza geldi! Kolonları patlayan bina tahliye edildi... İddia ise çok vahim
Edirne'de 52 yıllık binanın kolonlarında patlama meydana geldi. Binada yaşayan vatandaşlar tahliye edilirken, binanın zemin katındaki iş yerinde bulunan kimyasal maddelerin kolonlara zarar verdiği iddia edildi.
Edirne'nin Dilaverbey Mahallesi'nde bulunan 16 daire 5 dükkanlı 52 yıllık binanın kolonlarında patlamalar yaşandığının tespit edildi.
BİNA TAHLİYE EDİLDİ
İlgili kurumlar tarafından binada yaşayanlara tahliye kararı verilirken, vatandaşlar eşyalarını taşıyarak, binayı terk etmeye başladı. Kalacak yer sorunu yaşayan aileler, kent merkezinde otellere yerleştirildi.
ZEMİN KATTA BULUNAN İŞ YERİ SAHİBİ GÖZALTINDA
Binanın zemin katında bir temizlik firmasının temizlik kimyasalı içeren maddeler bulundurduğu ve bu maddelerin kolonlara zarar verdiği iddiası üzerine Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma çerçevesinde, iş yeri sahibi N.T. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
