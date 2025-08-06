Ankara'da hareketli gece! "Çatırtı" sesi korkuttu... 6 katlı bina boşaltıldı

Ankara’nın Sincan ilçesi Atatürk Mahallesi Pecenek Caddesi 82 numaralı 6 katlı 18 daireli binanın zemin katındaki kolonundan çatırtı sesi duyulduğu iddiası korkuttu.

BİNA SAKİNLERİ TAHLİYE EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine gelen polis, itfaiye ve Ankara Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon ve Sincan Belediyesi ekipleri, çevrede geniş güvenlik önlemleri alırken, bina sakinleri tahliye edildi.

Önlem amaçlı olarak ekipler tarafından binadaki doğal gaz, elektrik ve su vanaları da kapatıldı. Tahliye edilen bina sakinlerinin bir kısmı akrabalarına, bir kısım bina sakini de Büyükşehir Belediyesinin misafirhanesinde geceyi geçirmek üzere evlerinden ayrıldı.

Yan binada oturan Sinan Doğan ise o anları anlatırken şunları söyledi: