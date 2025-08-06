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Ankara'da hareketli gece! "Çatırtı" sesi korkuttu... 6 katlı bina boşaltıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Ankara&#039;da hareketli gece! &quot;Çatırtı&quot; sesi korkuttu... 6 katlı bina boşaltıldı
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Ankara’nın Sincan ilçesinde korkutan anlar yaşandı. 6 katlı binanın kolonlarından çatırtı sesi duyulduğu iddiası üzerine olay yerine gelen ekipler, binayı tedbir amaçlı boşalttı.

Ankara’nın Sincan ilçesi Atatürk Mahallesi Pecenek Caddesi 82 numaralı 6 katlı 18 daireli binanın zemin katındaki kolonundan çatırtı sesi duyulduğu iddiası korkuttu.

BİNA SAKİNLERİ TAHLİYE EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine gelen polis, itfaiye ve Ankara Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon ve Sincan Belediyesi ekipleri, çevrede geniş güvenlik önlemleri alırken, bina sakinleri tahliye edildi.

Ankara'da hareketli gece!

Önlem amaçlı olarak ekipler tarafından binadaki doğal gaz, elektrik ve su vanaları da kapatıldı. Tahliye edilen bina sakinlerinin bir kısmı akrabalarına, bir kısım bina sakini de Büyükşehir Belediyesinin misafirhanesinde geceyi geçirmek üzere evlerinden ayrıldı.

Yan binada oturan Sinan Doğan ise o anları anlatırken şunları söyledi:

"BAĞRIŞ ÇAĞRIŞ ÜZERİNE BİNA BOŞALTILDI"

"Yan komşuyum ben. Otururken aşağıdan gürültüler geldi. Binanın alt katında, kirişlerde ve duvarlarda çatlama olduğunu söylediler. Bağırış çağırış oldu, sonrasında ekipler gelip şeritler çekti. O sırada binayı boşalttılar tedbir amaçlı. Binada kimse kalmadı."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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