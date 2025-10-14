Yusuf Koçak cinayetinde yeni gelişme! Sokakta bıçaklandı, kayalıklara taşınıp uçurumdan atıldı...

Olay, geçtiğimiz Cumartesi günü gece saatlerinde Alanya'nın Hacımehmetli Mahallesi Akçakıllık mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, Yusuf Koçak (32) ile beraberindeki kişiler arasında henüz belirlenemeyen bir sebeple tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönen olayda Koçak vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanarak öldürüldü.

ÖNCE TAŞIYIP SONRA UÇURUMDAN ATTILAR

Cinayetin ardından panikleyen şüpheliler, Koçak'ın cansız bedenini olay yerinden uzaklaştırarak Paşaköy Mahallesi yakınlarındaki sarp ve ormanlık alanda bulunan derin bir uçuruma attı. Ekiplerin yapmış olduğu teknik ve saha çalışmaları sonucu şüpheliler tespit edilerek gözaltına alındı.

CESEDİ SAATLER SONRA ÇIKARILDI

Arazinin sarp ve engebeli yapısı nedeniyle cesedin bulunduğu yerden çıkarılması saatler sürdü. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından, gece saat 01.00 sıralarında ekiplerinin koordinasyonuyla ceset uçurumdan çıkarıldı. Koçak'ın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Alanya Belediyesi'ne ait morga kaldırıldı.

2 KİŞİ TUTUKLANDI

Alanya Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan 7 şüpheli, öğle saatlerinde geniş güvenlik önlemleri altında Alanya Adliyesi'ne sevk edildi. İçlerinden ikisi Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderilirken diğerleri ise yurtdışına çıkış yasağı ile serbest bırakıldı.