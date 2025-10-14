Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Kocaeli'de aile içi tartışma kanlı bitti: Kızını vuran baba intihar etti!

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kocaeli'de aile içi tartışma trajediyle sona erdi. Muzaffer Yıldız, tartışma esnasında iddiaya göre kızı Meltem Yıldız'ı kazayla vurdu. Kızının kanlar içinde yere yığıldığını gören adam aynı silahla intihar etti.

Korkunç olayın adresi Kocaeli’nin Çayırova ilçesi oldu. Edinilen bilgiye göre 60 yaşındaki Muzaffer Yıldız, ailesiyle bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. 

Tartışmanın büyümesi üzerine tabancasını çıkaran Yıldız, iddiaya göre yanlışlıkla kızı Meltem Yıldız’a ateş etti. Merminin karnına isabet ettiği Meltem Yıldız, kanlar içinde yere yığılırken, baba Muzaffer Yıldız aynı silahı başına dayayarak ateş etti.

BABA ÖLDÜ, KIZI AĞIR YARALANDI

Silah seslerini duyan ev sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan baba Muzaffer Yıldız, Gebze’deki özel bir hastaneye; karnından yaralanan kızı Meltem Yıldız ise Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Muzaffer Yıldız, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kızı Meltem Yıldız’ın ise ameliyata alındığı öğrenildi.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Cengiz Ünder, Beşiktaş'ta kalmak istiyor
