Haberler > Ekonomi > Kırklareli, Tekirdağ, Edirne... 3 kentimizden dünyaya gitti: 332 milyon dolar gelir

Kırklareli, Tekirdağ, Edirne... 3 kentimizden dünyaya gitti: 332 milyon dolar gelir

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Kırklareli, Tekirdağ, Edirne... 3 kentimizden dünyaya gitti: 332 milyon dolar gelir
Ekonomi Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Türkiye, dış satım ve yerli üretim alanında sıkı çalışmaya devam ediyor. TÜİK'in aktardığı verilere göre, Trakya'daki Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli illerinde temmuz ayında 332 milyon 681 bin dolar ihracat, 231 milyon 723 bin dolar ithalat gerçekleştirildi.

Türkiye, yerli üretim ve dış satım anlamında kararlı adımlar atmaya devam ediyor.

TRAKYA'DA İHRACAT ZAFERİ

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Temmuz 2025 dış ticaret verilerine göre Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli illerinde ihracat ve ithalat rakamları belli oldu.

TÜİK verilerine göre, temmuz ayında Edirne'de ihracat 11 milyon 247 bin dolar, ithalat 8 milyon 744 bin dolar oldu.Tekirdağ'da ihracat 293 milyon 405 bin dolar, ithalat 213 milyon 539 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

Kırklareli'nde ise ihracat 28 milyon 29 bin dolar, ithalat 9 milyon 440 bin dolar seviyesinde gerçekleşti.

Ülke genelinde ise temmuz ayında genel ticaret sistemine göre ihracat yüzde 11 artarken, ithalat yüzde 5,4 yükseldi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

