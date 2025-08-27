Elazığ'da üretiliyor; ABD, Fransa, İngiltere ve Hollanda'ya gönderiliyor! Kilosu 4 euro...

Elazığ'a 15 kilometre uzaklıkta bulunan Alatarla köyünde 2 bin dönüm alana domates eken Mehmet Salih Kıran ve Erhan Arıkboğan yaklaşık 600 işçiyle hasada devam ediyor.

İşçiler tarafından bin bir emekle toplanan domatesler, ilk olarak Doğu ve Güneydoğu Anadolu olmak üzere tüm ülke pazarında yer alıyor. İç piyasanın yanı sıra toplanan domatesler makine ve bıçak yardımı ile ikiye bölünüyor ve tuzlanarak güneş altında kurumaya bırakılıyor. Kurutulan domatesler ise başta ABD ve Fransa olmak üzere birçok ülkeye ihraç ediliyor. Tarlaların ucu bucağı gözükmezken, bu sene ortalama 315 bin ton rekolte bekleniyor.

"KURU DOMATESİ 4 EUROYA SATIYORUZ"

600 kişinin kurutmalık için çalıştığını belirten tarla sahiplerinden Mehmet Sait Çetinkaya, "Bazıları domatesleri kesiyor bazıları da tuzluyor. 2 bin dönüm alan üstünde domates topluyorlar. İlkbahar döneminde 300 kişi çalışırken şu an da 600 kişi çalışıyor. Topladığımız domatesler kurutulduktan sonra yurtdışına ihraç ediliyor. Amerika, Fransa, İngiltere ve Hollanda başta olmak üzere çoğu ülkeye gönderiliyor. Elazığ'da üretilen domatesler dünya sofralarını süslüyor. Buradaki çalışmalarımız 10'uncu aya kadar devam edecek. Burada 300 ton kuru, yaş olarak da 15 bin ton domates rekoltesi bekliyoruz. Fiyat olarak kuru domatesi 4 euroya yaş domatesleri ise 9-10 lira arasında satıyoruz" dedi.

"İLAÇSIZ YETİŞTİRİYORUZ"

Tarlada çalışanlardan Selami Ağul, "10 yıldır bu işi yapıyoruz. 7 aydır da buradayız. Dikimlerinden çapasına burada üretilen domatesleri bir çocuk gibi büyütüyoruz. Burada ektiğimiz domatesleri kurutuyoruz aynı zamanda hale de satıyoruz. Burada üretilen domatesleri organik bir şekilde ilaçsız yetiştiriyoruz. Kuruttuğumuz domatesleri aynı zamanda yurtdışına ihraç ediyoruz. Sabah güneş doğar doğmaz tarlaya geliyoruz güneş batıncaya kadar çalışıyoruz. Teknoloji gelişiyor. Önceden domatesleri elle kesiyorduk şimdi traktör kesiyor" ifadelerini kullandı.