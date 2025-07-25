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Elazığ'da dehşet anları: İntihar girişimi, saldırıya döndü! Film gibi çatışma

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Elazığ'da psikolojik rahatsızlığı olan bir kişi intihar teşebbüsünde bulundu. İkna edilemeyen adam etrafa ateş açarak bir polis memurunu yaraladı. Saldırgan özel harekat polisleri tarafından etkisiz hale getirildi.

Elazığ'da yaşanan dehşette hem psikolojik rahatsızlığı olan hem de madde içtiği iddia edilen S.B. isimli kişi intihar edeceğini söyledi. Çok sayıda ekip Yeni Mahalle Çiftçi Caddesi'ne geldi. 

İkna çabaları sürdüğü sırada şahıs, bir anda sokağa çıkarak rastgele ateş açtı. Açılan ateş sonucu çevredeki birçok iş yeri kurşunların hedefi olurken, bir polis memuru da ayağından yaralandı. Yaralı polis memuru sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Elazığ'da dehşet anları: İntihar girişimi, saldırıya döndü! Film gibi çatışma - 1. Resim

SALDIRGAN ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Olay yerinde büyük panik yaşanırken, saldırgan şahıs özel harekat ekiplerinin müdahalesiyle etkisiz hale getirildi. Hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan saldırgan şahıs, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Elazığ'da dehşet anları: İntihar girişimi, saldırıya döndü! Film gibi çatışma - 2. Resim

Olayın ardından bölgeye Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, İl Emniyet Müdürü Adnan Karayel ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Alpaslan Doğan Geldi.

Elazığ'da dehşet anları: İntihar girişimi, saldırıya döndü! Film gibi çatışma - 3. Resim

VALİ AÇIKLAMA YAPTI

Olay sonrası açıklamalarda bulunan Elazığ Valisi Hatipoğlu, ''İlimizde sabahın erken saatlerinde maalesef madde kullanımında olan bir vatandaşımız, kendisini polise vurdurtmak için çeşitli hareketlerde bulunuyor. An itibariyle tekrar vatandaşlarımızın huzuru ve güvenliği için çevreye ateş etmeye başlayınca polisimiz tarafından etkisiz hale getirildi.

Elazığ'da dehşet anları: İntihar girişimi, saldırıya döndü! Film gibi çatışma - 4. Resim

Bu süreç içerisinde bir polisimiz maalesef ayağından yaralandı. Kendisine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Ayrıca tüm mahallemize ve Elazığ’ımıza da aynı şekilde geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.

Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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