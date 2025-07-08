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Elazığ'da akılalmaz olay! Ses yapıyor diye çocuğu hastanelik etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Elazığ&#039;da akılalmaz olay! Ses yapıyor diye çocuğu hastanelik etti
Elazığ, Saldırı, Cinayet, Çocuk, Haber
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Elazığ'da bir şahıs, ses yaptıklarını iddia ettiği çocuklardan 11 yaşındaki M.A.'ya sokakta saldırdı. Saldırı sonucunda kafası yarılan M.A. hastaneye kaldırılırken, şahıs ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Merkez Kırklar Mahallesi Öğün Sokak'ta bir şahıs, evinin önünde ses yaptıklarını iddia eden çocuklardan birine saldırdı.

KANLAR İÇİNDE KALDI

Şahıs, elindeki bir cismi sokakta bisiklet süren 11 yaşındaki M.A.'nın kafasına vurdu. Acı içerisinde bisikletinden inen ve kafası yarılan çocuk kanlar içinde kaldı.

Elazığ'da akılalmaz olay! Ses yapıyor diye çocuğu hastanelik etti - 1. Resim

SALDIRGAN KARAKOLA GÖTÜRÜLDÜ

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuk, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, polis ekipleri tarafından evinden alınan şahıs, karakola götürüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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