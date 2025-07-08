Elazığ'da akılalmaz olay! Ses yapıyor diye çocuğu hastanelik etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı 8 Temmuz 2025 16:37 - Güncelleme: 8 Temmuz 2025 16:38 - Güncelleme:

Elazığ, Saldırı, Cinayet, Çocuk, Haber

Elazığ'da bir şahıs, ses yaptıklarını iddia ettiği çocuklardan 11 yaşındaki M.A.'ya sokakta saldırdı. Saldırı sonucunda kafası yarılan M.A. hastaneye kaldırılırken, şahıs ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Merkez Kırklar Mahallesi Öğün Sokak'ta bir şahıs, evinin önünde ses yaptıklarını iddia eden çocuklardan birine saldırdı. İlgili Haber Bursa'da genç kızların kavgasında kan aktı! 1 yaralı KANLAR İÇİNDE KALDI Şahıs, elindeki bir cismi sokakta bisiklet süren 11 yaşındaki M.A.'nın kafasına vurdu. Acı içerisinde bisikletinden inen ve kafası yarılan çocuk kanlar içinde kaldı. SALDIRGAN KARAKOLA GÖTÜRÜLDÜ Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuk, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, polis ekipleri tarafından evinden alınan şahıs, karakola götürüldü.

Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Mahmut Ekinci