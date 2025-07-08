Bursa'da genç kızların kavgasında kan aktı! 1 yaralı
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Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Bursa'nın İnegöl ilçesinde Gizem K. ile Elif Nur G. arasında sosyal medyada çıkan yazılı tartışma, fiziksel kavgaya dönüştü. Buluşan iki genç kızın kavgasında Elif Nur G., Gizem K.'yi bacağından bıçakladı.
Saat 13.00 sıralarında Süleymaniye Mahallesi Park yolu Caddesinde Gizem K. (20), kendisine sosyal medyadan mesaj atan Elif Nur G. ile buluştu. İki genç kız, iddiaya göre bir erkek yüzünden tartıştı ve caddede bir araya geldi.
Kızlar arasında çıkan tartışma bir anda kavgaya dönüşürken, Elif Nur G. elindeki bıçakla Gizem K.'yı sağ bacağından yaralayıp kaçtı.
Yaralı kız, yakındaki İnegöl Devlet Hastanesi'ne yürüyerek gitti. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, şüpheli Elif Nur G. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Mahmut Ekinci