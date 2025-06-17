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Kadınların saç saça baş başa kavgasını polis güçlükle ayırdı!

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Kadınların saç saça baş başa kavgasını polis güçlükle ayırdı!
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Karabük’te 4 kadın, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı cadde ortasında saç saça baş başa kavga etti. Polis kadınları güçlükle ayırdı.

Kemal Güneş Caddesi’nde 4 kadın henüz bilinmeyen bir nedenle tartışarak saç saça baş başa kavga etmeye başladı. 2 kadının düştükleri yerde diğer 2 kadının ayakta süren kavgalarına olay yerine yakın noktada bulunan Trafik polisleri ve karakol ekipleri müdahale etti.

Yerde saç saça giren kadınları ayırmak için polis ekipleri ise bir hayli mücadele etti. Kavga sonlandırılırken, kadınlardan birinin ise durma niyeti yoktu. Ayağındaki terliği diğer taraftaki kadınlara doğru fırlattı.

Kadınların saç saça baş başa kavgasını polis güçlükle ayırdı! - 1. Resim

Yaşanan kavga anları ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Polis ekiplerinin güçlükle ayırdığı kavga sonrası kadınlar bölgeden uzaklaştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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