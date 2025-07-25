40 bin liraya sahte diploma aldı, dolandırılınca şikayet sitesine koştu: Pişkinliğe tepki çığ gibi!

Sahte diploma temin etmek için sosyal medyadan dolandırıcıların ağına düşenler şikayet sitesine yazmaya başladı. Bir kullanıcı terfi almak için ihtiyacı olan diplomaya 40 bin lira verdiğini anlatırken başka bir kullanıcı '2020'den beri' dolandırıldığını anlattı. Bu pişkin şikayetlere ise tepki üstüne tepki yağdı.

Son zamanların en çok konuştuğu konu sahte diploma, bu kez kullanıcıların şikayetlerini yazdığı sitede gündem oldu. Geçtiğimiz günlerde Şikayetvar isimli platformda açılan bir başlık şoke etti.

Doğruluğu henüz tespit edilemeyen olayda, bir kadın çalıştığı iş yerinde terfi almak amacıyla sahte lisans diploması aldığını hiç çekinmeden söyleyerek diplomanın kendisine çeşitli sebeplerden dolayı teslim edilmediğini dile getirdi.

"DİPLOMAMI VERİN İŞİMDEN OLACAĞIM"

Kadın şikayetinde 40 bin lira ödeme yaptığını ve yaşananları şöyle anlattı:

'Çalıştığım iş yerinde terfi almak ve mevcut pozisyonumu korumak için gerekli olan lisans diploması başvurusu yaptım. Twitter üzerinden bulduğum 'sahtediplomaa' adlı sayfa ile iletişime geçtim. Diplomamın dijital halini ilettiler ve e-Devlet kaydı için 3 gün beklemem gerektiğini söylediler. Bugün 5. Gün olmasına rağmen diplomam gelmedi. Kendileriyle 40.000 TL karşılığında anlaştık ve 5.000 TL ödeme yaptım. Lütfen, pazartesi günü diplomamı teslim alamazsam işimden olacağım. Gerekirse 100.000 TL dahi ödeyebilirim. Lütfen, diplomamın e-Devlet'te görünmesini sağlayın.'

TAKSİTLİ DOLANDIRICILIK

Diğer kullanıcılar ise dolandırmak isterken nasıl dolandırıldıklarını şu ifadelerle yazdı:

"Aylardır süren diploma alma arayışımın sonunda, Twitter'da bulunan '....' adlı kullanıcıya denk geldim. Öncelikle kendilerinden bilgi talep ettim ve oldukça detaylı bir mesaj ilettiler. Parayı, acilse peşin, aciliyet yoksa iki taksit şeklinde aldıklarını belirttiler. Bilgi ve ödeme almadan önce kimlik fotoğrafı istiyorlar. Ödemeleri kendi hesaplarına alıyorlar ve ödeme sırasında açıklamaya borç ya da alınacak ürün bedeli yazdırıyorlar.

Ben de aciliyetim olduğu için 25.000 TL'yi peşin olarak gönderdim ve devlet konservatuvarı müzik bölümünden mezuniyet olmasını istediğimi belirttim. Üniversite fark etmiyor diye de ekledim.

Bana, maksimum bir hafta içinde tüm işlemlerin tamamlanacağını, her sistemden görebileceğimi ve diplomamı alabileceğimi söylediler. Bugün tam 8. Gün; kaydımı gördüm fakat henüz mezuniyet sağlanmadı, diploma gelmedi. Lütfen mezuniyetimi sağlayın ya da ödemenin iadesini yapın"

"BENDEN SİZE 30 BİN HEDİYE"

"Sahte diploma vaadi ile aktif olarak 2020 senesinden beri dolandırılıyorum gerçeğini bulana kadar bu işin peşini bırakmayacağım. Son olarak Twitter X platformu üzerinde gördüğüm "....." sayfasından işlem yaptırmak istedim kendileri diplomanın dijital halini ilettiler ve benden 5000 TL kapora bedeli ödeme yapmamı talep ettiler.

Ödeme yaptıktan sonra ne ses var ne seda. Kardeşim 5000 TL bir akşam yemeği parası ya işinizi yapın ya da milletin umutlarını çalmayın. 40.000 TL'ye anlaştık eğer bu işi bitirirseniz size benden helalinden 65 bin daha vereceğim. Benden size 30 bin hediye olsun. Lütfen işlemi tamamlayın"

Kullanıcılar ise bu duruma tepkisiz kalmadı: