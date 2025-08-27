Tabela gece yarısı değişti! Benzine zam, işte güncel akaryakıt fiyatları
Brent petrol fiyatlarındaki yükseliş akaryakıta zam olarak yansıdı. Benzinin litre fiyatına zam geldi? Peki 27 Ağustos itibarıyla güncel akaryakıt fiyatları ne kadar? İşte detaylar...
Petrol ve döviz kurundaki değişiklikler akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Brent petrol fiyatının 66-67 dolar bandına yükselmesiyle akaryakıta zam geldi.
BENZİNE ZAM
Bugün itibarıyla benzinin litre fiyatı 1 lira 19 kuruş arttı. Zammın ardından benzinin litresi bazı şehirlerde yeniden 55 lirayı aştı.
27 AĞUSTOS GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
|Şehir
|Benzin
|Motorin
|Otogaz
|İstanbul Avrupa
|52,84
|52,15
|26,51
|İstanbul Anadolu
|52,69
|52,03
|25,88
|Ankara
|53,63
|53,09
|26,40
|İzmir
|53,95
|53,43
|26,33
EN PAHALI AKARYAKIT HAKKARİ'DE
27 Ağustos tarihi itibarıyla Türkiye'de en pahalı akaryakıt Hakkari'de satılıyor. Kentte benzinin litresi 55 lira 11 kuruştan, motorinin litresi ise 54 lira 61 kuruştan satılıyor.
AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?
Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor.
Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.