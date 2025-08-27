Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > Tabela gece yarısı değişti! Benzine zam, işte güncel akaryakıt fiyatları

Tabela gece yarısı değişti! Benzine zam, işte güncel akaryakıt fiyatları

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Petrol, Akaryakıt, Benzin, Zam, Haber
Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Brent petrol fiyatlarındaki yükseliş akaryakıta zam olarak yansıdı. Benzinin litre fiyatına zam geldi? Peki 27 Ağustos itibarıyla güncel akaryakıt fiyatları ne kadar? İşte detaylar...

Petrol ve döviz kurundaki değişiklikler akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Brent petrol fiyatının 66-67 dolar bandına yükselmesiyle akaryakıta zam geldi. 

BENZİNE ZAM

Bugün itibarıyla benzinin litre fiyatı 1 lira 19 kuruş arttı. Zammın ardından benzinin litresi bazı şehirlerde yeniden 55 lirayı aştı.

Tabela gece yarısı değişti! Benzine zam, işte güncel akaryakıt fiyatları - 1. Resim

27 AĞUSTOS GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI 

ŞehirBenzinMotorinOtogaz
İstanbul Avrupa52,8452,1526,51
İstanbul Anadolu52,6952,0325,88
Ankara53,6353,0926,40
İzmir53,9553,4326,33

EN PAHALI AKARYAKIT HAKKARİ'DE

27 Ağustos tarihi itibarıyla Türkiye'de en pahalı akaryakıt Hakkari'de satılıyor. Kentte benzinin litresi 55 lira 11 kuruştan, motorinin litresi ise 54 lira 61 kuruştan satılıyor. 

Tabela gece yarısı değişti! Benzine zam, işte güncel akaryakıt fiyatları - 2. Resim

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Motosikletle gelip kafeye kurşun yağdırdılar! Her yerde aranıyorlarAntalya'da depo yangını! Alevler sıçradı, ekipler seferber oldu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Milyonları ilgilendiriyor! Memur zammı Resmi Gazete'de - EkonomiMemur zammı Resmi Gazete'deFast food devi Domino's Pizza'da kriz! Şirketin sahibi açıkladı: Fiyatlar düşecek - EkonomiFast food devi Domino's Pizza'da kriz! Fiyatlar düşecekÜlker hissesi için 9 kurumdan hedef fiyat! İlk yarıda 3,28 milyar TL kar - EkonomiÜlker hissesi için 9 kurumdan hedef fiyat!109 borsa şirketi, kârdan zarara geçti! BİST 100’de rekorlar devam ederken… - Ekonomi109 borsa şirketi, kârdan zarara geçti!Kriptolarda düşüş, alım fırsatı oldu! 2 günde dikkat çeken para girişi - EkonomiKriptolarda düşüş, alım fırsatı oldu!Kampanyalı kredilerde faiz dip yaptı! İşte 100 bin TL’nin geri ödemesi… - Ekonomi İşte 100 bin TL’nin geri ödemesi!
Sonraki Haber Yükleniyor...