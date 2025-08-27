Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > Ekonomi > Milyonları ilgilendiriyor! Memur zammı Resmi Gazete'de

Milyonları ilgilendiriyor! Memur zammı Resmi Gazete'de

- Güncelleme:
Ekonomi Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Memur ve memur emeklisinin 2026 ve 2027 yıllarını kapsayan toplu sözleşme zammı süreci dün sona erdi. Hakem Kurulu, milyonların zammını belirledi. Zam kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. İşte detaylar... 

Türkiye'de 6.5 milyon memur ve memur emeklisinin yanında sözleşmeli personeli de ilgilendiren zam kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Yapılan görüşmelerde hükümet ve sendika arasında anlaşma çıkmayınca toplu sözleşme görüşmeleri Hakem Kurulu tarafından yürütülmüş, masadan sendika tarafı kalkınca Hakem Kurulu da son kararını dün vermişti.

MEMUR ZAMMI NE KADAR? 

Kamu görevlilerinin genel zam oranı artışı 2026 yılı birinci dönem için yüzde 11, ikinci dönemi için yüzde 7, 2027 yılı birinci dönem için yüzde 5, ikinci dönemi için yüzde 4 olarak kabul edildi.

TABAN AYLIĞA 1.000 TL ZAM

Memurların taban aylıklarının 2026 yılı birinci dönem için 1.000 TL artırılması da kabul edilen maddeler arasında yer aldı.

Öte yandan Hizmet Kollarına Yöneltim Mali ve Sosyal Haklara ilişkin 2026 ve 2027 yıllarını kapsayan 8'inci Dönem Toplu Sözleşmesi'nin detayları da Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Sıcak hava dönüyor! Termometreler 42 dereceye dayanacak
