Balıkesir Sındırgı depreminde eşek enkaz altında kaldı! Mahalleli kurtarmak için mahalle seferber oldu!
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 27 Ekim 22:48'de meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremde bir ahırda çökme meydana geldi. İbrahim Erbaş'a ait eşeğin enkaz altında kalması sonucu mahalleliler yardımcı olmak için adeta seferber oldu. Eşeği canını dişe takıp kurtarmaya çalıştıkları anlar saniye saniye kaydedildi.
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen depremde İbrahim Erbaş'a ait bir ahır çöktü. Enkaz altında kalan eşek, çevredeki vatandaşların yoğun çabasıyla sağ olarak kurtarıldı. O anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.
CANLI OLARAK KURTARILDI
Depremin ardından bölgeye koşan mahalle sakinleri, ahırın yıkıldığını görünce hemen kurtarma çalışmalarına başladı. Enkazın altından gelen ses üzerine harekete geçen vatandaşlar, dikkatli bir şekilde molozları kaldırarak eşeğe ulaştı. Toz ve enkaz yığınları arasından çıkarılan eşeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
"O HALDE GÖRÜNCE İÇİM YANDI"
İbrahim Erbaş, olay sonrası yaptığı açıklamada, "Ahırın yıkıldığını görünce içim yandı. Ama komşularımızın yardımıyla eşeğimizi sağ salim çıkardık. Allah razı olsun hepsinden" dedi.
EŞEĞİN ÇIKARILMASI SEVİNÇLE KARŞILANDI
Kurtarma anları, olay yerinde bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Görüntülerde, insanların büyük bir dikkat ve özveriyle çalıştığı, eşeğin çıkarıldığı anda yaşanan sevinç gözler önüne serildi. Yetkililer, bölgede hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü ve vatandaşların dikkatli olmaları gerektiğini belirtti.