Bitlis Valisi bizzat hasada katıldı! Avrupa'ya kadar gitti... Üretim düştü, lezzet arttı

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Yaşam Haberleri  / Anadolu Ajansı

Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, karakovan balı hasadına gitti. Bu sene üretimin düştüğünü dile getiren üreticiler, balın lezzet bakımında daha kaliteli olduğunu söyledi. Vali Karakaya, "Tarım ve Orman Bakanlığımız ile diğer ilgili kurumlarımızın teşvikleriyle ilimizde 181 projeye yaklaşık 340 milyon lira destek sağladık" dedi. Öte yandan bu sene ilk kez Avrupa'ya bal ihracatı yapıldığı belirtildi.

İlkbaharda sıcak bölgelerden gelerek Bitlis'in zengin bitki örtüsüne sahip yüksek rakımlı yaylalarına çıkan arıcılar, havanın soğumasıyla hasada başladı.

VALİ BAL HASATINA GİTTİ

Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, 2 bin 400 rakımlı Karçinbaşı bölgesine giderek, karakovan balının hasadına katıldı, arıcılarla görüştü. Arıcı kıyafeti giyerek bal hasadı yapan Karakaya, basın mensuplarına, alın teri, sabır ve doğaya duyulan sevgiyle üretilen Bitlis balının, kentin hem ekonomisine hem de kültürel kimliğine önemli katkı sağladığını söyledi. Bitlis'in, zengin bitki örtüsüyle "polifloralı" denilen çiçek balı üretimi açısından ülkede önemli illerden biri olduğunu belirten Karakaya, şöyle konuştu:

Bitlis Valisi bizzat hasada katıldı! Avrupa'ya kadar gitti... Üretim düştü, lezzet arttı - 1. Resim

AVRUPA'YA İLK İHRACAT YAPILDI

"Bitlis'te 2024 verilerine göre 2 bin 225 ton bal üretimi gerçekleşmiştir. Bu haliyle Türkiye'de 12. sırada yer alıyoruz. Kovan sayısında beşinci, karakovan sayısında da birinci sırayı teşkil ediyoruz. Bu tablo üreticilerimizin gayreti ve devletimizin sağladığı desteklerle mümkün olmuştur. Bitlis balı coğrafi işaret almıştır. Bu yıl Avrupa'ya ilk bal ihracatımızı da gerçekleştirdik. Tarım ve Orman Bakanlığımız ile diğer ilgili kurumlarımızın teşvikleriyle ilimizde 181 projeye yaklaşık 340 milyon lira destek sağladık."

Bitlis Valisi bizzat hasada katıldı! Avrupa'ya kadar gitti... Üretim düştü, lezzet arttı - 2. Resim

DÜNYANIN EN KALİTELİ BALLARININ ÜRETİLDİĞİ SAHA

Bitlis balının sadece ekonomik bir ürün değil, aynı zamanda doğanın ve Bitlislilerin emeğinin bir sembolü olduğunu anlatan Karakaya, "Bitlis merkez, Hizan ve Mutki ilçelerimizde bal üretimi oldukça ön planda. Ülkemizin ve dünyanın en kaliteli ballarının üretildiği bir habitata sahibiz. Bu değeri oluşturan, yaşatan arıcılarımıza ve birliklerimize teşekkür ediyoruz.

Bitlis Valisi bizzat hasada katıldı! Avrupa'ya kadar gitti... Üretim düştü, lezzet arttı - 3. Resim

Tarım ve Orman Bakanlığı, üniversitemiz, ticaret odalarımız ve ilgili kurumlarımızla her zaman yanlarında olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Hasadımızın Bitlis'imize ve ülkemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum." dedi.

Bitlis Valisi bizzat hasada katıldı! Avrupa'ya kadar gitti... Üretim düştü, lezzet arttı - 4. Resim

HASAT BEKLENTİNİN ALTINDA OLDU

Bitlis İli Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Caner Güngördü ise karakovan balının hasat zamanının geldiğini ifade ederek, "Bu yıl da üretim beklediğimizin biraz altında olmasına rağmen hasadımızı yaptık. Bitlis balının geçmişi çok eskilere dayanıyor. Prolin değeri Türkiye'de en yüksek ballardan biridir. Karakovan balımız her zaman ödül alan çok iyi ballar arasında yer alıyor." diye konuştu.

Bitlis Valisi bizzat hasada katıldı! Avrupa'ya kadar gitti... Üretim düştü, lezzet arttı - 5. Resim

"BU YIL BAL DAHA KALİTELİ"

Arıcı Güven Güngördü de "Endemik bitki türlerine sahip Bitlis'in yaylalarında karakovan balının hasadını gerçekleştireceğiz. Bitlis karakovan balının marka değerini yükseltmek için elimizden geleni yapacağız. Bu sene rekolte geçen yıllara göre iyi değil. Yüzde 30-40 düşüş var ama bu balın kalitesine daha iyi yansıdı çünkü bal bu yıl daha kaliteli." ifadelerini kullandı.

Bitlis Valisi bizzat hasada katıldı! Avrupa'ya kadar gitti... Üretim düştü, lezzet arttı - 6. Resim

Kaynak: Anadolu Ajansı

Göç İdaresi Personel alımı başvuruları ne zaman? Başvuru şartları belli oldu
