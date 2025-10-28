Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Kütahya'da hasat başladı! Tonu 2 bin 100 TL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kütahya'da şeker pancarı hasadı başladı. Bu yıl verimden memnun olan üreticiler, ton fiyatının ise 2 bin 100 TL olduğunu söyledi.

Kütahya'da çiftçilerin şeker pancarı sökümü mesaisi başladı. Üreticiler tarlalardan hasat ettikleri şeker pancarlarını traktörlere yükleyip fabrikanın teslim alacağı alana götürüyor.

Kütahya'da hasat başladı! Tonu 2 bin 100 TL - 1. Resim

"BU YIL VERİM ÇOK İYİ" 

Kütahya'nın İkizhöyük Mahallesi'nde pancar ekerek geçimini sağlayan İsmail Altınkaya, Ali İhsan Kargın ve Mücahit Altınkaya, "Mahallemizde genellikle pancar üretiliyor. Üretim işini seviyoruz. Bu yıl pancarda verim çok iyi. Üreterek hem kendimize hem de devletimize ekonomik katkıda bulunmak istiyoruz" diye konuştular.

İsmail Altınkaya isimli üretici de, "Bu yıl kuraklık olmasına rağmen verim çok çok iyi. Pancar çok sulanarak elde edilen bir ürün. Emeğimizin karşılığını aldık şükürler olsun" ifadelerini kullandı.

Kütahya'da hasat başladı! Tonu 2 bin 100 TL - 2. Resim

TON FİYATI 2 BİN 100 TL 

İkizhöyüklü üreticiler, bu sene pancarın verimli olduğunu belirtirken, ton fiyatının fabrika tarafından 2 bin 100 TL'den alındığını ifade ettiler. Kütahya il genelinde bin 200 çiftçinin yılda yaklaşık 350 bin ton pancar ürettiği öğrenildi.

