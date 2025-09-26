Baraja kimyasal madde mi döküldü? Kütahya'da korkutan balık ölümleri

Kütahya'da bulunan Enne Baraj çevresinde binlerce sazan ve gümüş balığı ölü olarak kıyıya vurdu. Piknik yapan vatandaşlar, kıyıda binlerce ölü balıkla karşılaşınca tedirginlik yaşadı.

Gökhan Kabayel isimli vatandaş, konuyla ilgili "Biz buraya hem balık tutmak hem de piknik yapmak için gelmiştik. Ancak kıyıya vuran balıkları görünce şoke olduk. Tarım ve Orman Bakanlığı yetkilileri bu durumu bir an önce araştırmalı ve gerekli önlemleri almalıdır" ifadelerini kullandı.

İbrahim Efe ise durumun yetkililere bildirildiğini belirterek şunları söyledi:

"BARAJA KİMYASAL BİR MADDE Mİ ATILDI?" "Baraja kimyasal bir madde mi atıldı, balıklar neden bir anda öldü? Yetkililerin bu sorulara cevap bulmasını istiyoruz"

OLAYIN SEBEBİ BELLİ OLDU

Yetkililer ise durumla ilgili toplu balık ve kerevit ölümlerinin sudaki oksijen seviyesinin düşmesinden kaynaklandığını açıkladı.