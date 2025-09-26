Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > Yaşam > Baraja kimyasal madde mi döküldü? Kütahya'da korkutan balık ölümleri

Baraja kimyasal madde mi döküldü? Kütahya'da korkutan balık ölümleri

- Güncelleme:
Baraja kimyasal madde mi döküldü? Kütahya&#039;da korkutan balık ölümleri
Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kütahya'da Enne Barajı'nda meydana gelen toplu balık ölümleri vatandaşları tedirgin ederken, akıllara "Baraja kimyasal bir madde mi atıldı?" sorusunu getirdi. Yetkililerden ise konuyla ilgili açıklama geldi.

Kütahya'da bulunan Enne Baraj çevresinde binlerce sazan ve gümüş balığı ölü olarak kıyıya vurdu. Piknik yapan vatandaşlar, kıyıda binlerce ölü balıkla karşılaşınca tedirginlik yaşadı.

Gökhan Kabayel isimli vatandaş, konuyla ilgili "Biz buraya hem balık tutmak hem de piknik yapmak için gelmiştik. Ancak kıyıya vuran balıkları görünce şoke olduk. Tarım ve Orman Bakanlığı yetkilileri bu durumu bir an önce araştırmalı ve gerekli önlemleri almalıdır" ifadelerini kullandı.

Baraja kimyasal madde mi döküldü? Kütahya'da korkutan balık ölümleri - 1. Resim

İbrahim Efe ise durumun yetkililere bildirildiğini belirterek şunları söyledi:

"BARAJA KİMYASAL BİR MADDE Mİ ATILDI?"

"Baraja kimyasal bir madde mi atıldı, balıklar neden bir anda öldü? Yetkililerin bu sorulara cevap bulmasını istiyoruz"

Baraja kimyasal madde mi döküldü? Kütahya'da korkutan balık ölümleri - 2. Resim

OLAYIN SEBEBİ BELLİ OLDU

Yetkililer ise durumla ilgili toplu balık ve kerevit ölümlerinin sudaki oksijen seviyesinin düşmesinden kaynaklandığını açıkladı.

 

Mehmet Şef’in üstüne yürüyen MasterChef Çağatay diskalifiye olacak mı? Somer Sivrioğlu açıkladı
