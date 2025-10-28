Av faciası: Babasının kazara vurduğu genç defnedildi
Güncelleme:
Erzurum’dan Kars’a avlanmaya giden baba, yanlışlıkla oğlunu vurdu. 16 yaşındaki M.A.K. hayatını kaybederken, baba gözaltına alındı. Vefat eden genç gözyaşları içinde defnedildi.
Edinilen bilgilere göre, Erzurum’un Oltu ilçesinden Kars’ın Selim ilçesine ördek avlamak için gelen bir grup, ördek avlamak için avlanmaya başladı.
AV KAZASINDA OĞLUNU VURDU
Av sırasında M.K. (53), elindeki tüfeğin ateş alması sonucu oğlu M.A.K.’yı (16) kazara vurdu. Göğsünden ağır yaralanan M.A.K., ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Selim Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.
CENAZEDE GÖZYAŞLARI SEL OLDU
Olayın ardından baba M.K. jandarma ekiplerince gözaltına alınmış ve olayda kullanılan tüfeğe de el konulmuştu. Babasının kaza kurşununa hedef olan M.A.K. için bugün bir cenaze töreni yapıldı ve dualarla Artvin'in Kemal Paşa ilçesinde toprağa verildi.
