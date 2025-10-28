Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > Av faciası: Babasının kazara vurduğu genç defnedildi

Av faciası: Babasının kazara vurduğu genç defnedildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Av faciası: Babasının kazara vurduğu genç defnedildi
Avlanma, Erzurum, Kars, Baba, Oğul, Ölüm, Haber
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Erzurum’dan Kars’a avlanmaya giden baba, yanlışlıkla oğlunu vurdu. 16 yaşındaki M.A.K. hayatını kaybederken, baba gözaltına alındı. Vefat eden genç gözyaşları içinde defnedildi.

Edinilen bilgilere göre, Erzurum’un Oltu ilçesinden Kars’ın Selim ilçesine ördek avlamak için gelen bir grup, ördek avlamak için avlanmaya başladı. 

AV KAZASINDA OĞLUNU VURDU

Av sırasında M.K. (53), elindeki tüfeğin ateş alması sonucu oğlu M.A.K.’yı (16) kazara vurdu. Göğsünden ağır yaralanan M.A.K., ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Selim Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. 

CENAZEDE GÖZYAŞLARI SEL OLDU

Olayın ardından baba M.K. jandarma ekiplerince gözaltına alınmış ve olayda kullanılan tüfeğe de el konulmuştu. Babasının kaza kurşununa hedef olan M.A.K. için bugün bir cenaze töreni yapıldı ve dualarla Artvin'in Kemal Paşa ilçesinde toprağa verildi.

Av faciası: Babasının kazara vurduğu genç defnedildi - 1. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Casusluk soruşturmasında etkin pişmanlıktan faydalanan Hüseyin Gün'ün şoförünün ifadesi ortaya çıktı: Ülkemiz aleyhine konularda sevinç duyardıRüya Gibi dizisi ne zaman başlayacak? Oyuncu kadrosu ve konusu dikkat çekti
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Konya'da yolcu otobüsünde yangın! Yolcular son anda tahliye edildi - 3. SayfaKonya'da yolcu otobüsünde yangın!Ankara'da kuyumcu çalışanları, kilo kilo altın çaldı! - 3. SayfaAnkara'da kuyumcu çalışanları, kilo kilo altın çaldı!Denizli'de korkunç cinayet kamerada! Kendisine silah doğrultan adamı bıçakla öldürdü - 3. SayfaDenizli'de korkunç cinayet kamerada!Pendik'te özel hastanede yangın! Ekipler müdahale etti - 3. SayfaPendik'te özel hastanede yangın!İzmir'de pazarda kaybolmuştu! 15 yaşındaki Nurbanu'dan haftalardır haber yok - 3. Sayfa15 yaşındaki Nurbanu'dan haftalardır haber yokHatay'da bir minibüs dolusu göçmen yakalandı - 3. SayfaHatay'da bir minibüs dolusu göçmen yakalandı
Sonraki Haber Yükleniyor...