Av faciası: Babasının kazara vurduğu genç defnedildi

Edinilen bilgilere göre, Erzurum’un Oltu ilçesinden Kars’ın Selim ilçesine ördek avlamak için gelen bir grup, ördek avlamak için avlanmaya başladı.

AV KAZASINDA OĞLUNU VURDU

Av sırasında M.K. (53), elindeki tüfeğin ateş alması sonucu oğlu M.A.K.’yı (16) kazara vurdu. Göğsünden ağır yaralanan M.A.K., ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Selim Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

CENAZEDE GÖZYAŞLARI SEL OLDU

Olayın ardından baba M.K. jandarma ekiplerince gözaltına alınmış ve olayda kullanılan tüfeğe de el konulmuştu. Babasının kaza kurşununa hedef olan M.A.K. için bugün bir cenaze töreni yapıldı ve dualarla Artvin'in Kemal Paşa ilçesinde toprağa verildi.