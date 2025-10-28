Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Celtic'te Brendan Rodgers istifa etti, en büyük hissedar çılgına döndü: Çıkarcı!

Celtic'te Brendan Rodgers istifa etti, en büyük hissedar çılgına döndü: Çıkarcı!

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Celtic&#039;te Brendan Rodgers istifa etti, en büyük hissedar çılgına döndü: Çıkarcı!
Celtic, Brendan Rodgers, İstifa, Haber
Spor Haberleri  / Anadolu Ajansı

İskoçya 1'inci Futbol Ligi ekiplerinden Celtic'te teknik direktör Brendan Rodgers, görevinden istifa etti. Geçtiğimiz sezon İskoçya Ligi'nde şampiyonluğa ulaşan yeşil-beyazlı ekipte, Rodgers'tan boşalan koltuğa geçici olarak Martin O’Neill getirildi.

Celtic'te teknik direktör Brendan Rodgers, istifa kararı aldı. İskoç ekibinde Rodgers'ın yerine geçici olarak Martin O’Neill'i takımın başına getirildi.

Celtic'te Brendan Rodgers istifa etti, en büyük hissedar çılgına döndü: Çıkarcı! - 1. Resim
Brendan Rodgers

"SÖZLERİ BÖLÜCÜ, YANILTICI VE ÇIKARCI"

İskoç kulübünün en büyük hissedarı Dermot Desmond, Rodgers'ı hedef alarak, "Yaz transfer döneminden bu yana sözleri ve eylemleri bölücü, yanıltıcı ve çıkarcı oldu. Bu durum kulüp çevresinde zehirli bir atmosferin oluşmasına ve yönetim kurulu üyelerine karşı düşmanlığın artmasına katkıda bulundu" ifadelerini kullandı.

O'NEILL İLE 7 KUPA

Celtic’i 5 sezon çalıştıran 73 yaşındaki O’Neill, 2000-2005 yılları arasında7 kupa kazanırken; 2003 UEFA Kupası finalinde Jose Mourinho yönetimindeki Porto ile karşılaşmıştı.

Celtic'te Brendan Rodgers istifa etti, en büyük hissedar çılgına döndü: Çıkarcı! - 2. Resim
Martin O’Neill

LİDERİN 8 PUAN GERİSİNDE

Bu sezon Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu'nda Kazakistan'ın Kairat takımına elenerek hayal kırıklığı yaşayan Celtic, ligde Hearts'ın 8 puan gerisinde ikinci sırada yer alıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı

ECB'den bu hafta faiz indirimi beklenmiyorCasusluk soruşturmasında etkin pişmanlıktan faydalanan Hüseyin Gün'ün şoförünün ifadesi ortaya çıktı: Ülkemiz aleyhine konularda sevinç duyardı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Fatih Karagümrük’te Marcel Licka dönemi bitti! Yeni teknik direktör belli oldu - SporKaragümrük’te Licka dönemi bitti! Yeni hoca belli olduTFF 1'inci Lig'de bir veda daha! Sivasspor'da Osman Zeki Korkmaz dönemi sona erdi - SporTFF 1'inci Lig'de bir veda daha! Fatura teknik adama kesildiFenerbahçe'de ayrılık kapıda: Szymanski için Bundesliga sürprizi - SporTaraftarın tepki gösterdiği yıldız için Bundesliga sürpriziKocaelispor'un 'bahis' isyanı: Bizi ne kadar alaya almışlar! - SporKocaelispor'un 'bahis' isyanı: Bizi ne kadar alaya almışlar!Inter kalecisi Josep Martinez kaza yaptı! Aracıyla çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti - SporInter kalecisi kaza yaptı: Yaşlı adamdan acı haberFIFA kararını duyurdu: Sivasspor'a '3 dönem' transfer yasağı - SporFIFA'dan kötü haber! Türk kulübüne '3 dönem' transfer yasağı
Sonraki Haber Yükleniyor...