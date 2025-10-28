Celtic'te Brendan Rodgers istifa etti, en büyük hissedar çılgına döndü: Çıkarcı!

Celtic'te teknik direktör Brendan Rodgers, istifa kararı aldı. İskoç ekibinde Rodgers'ın yerine geçici olarak Martin O’Neill'i takımın başına getirildi. Brendan Rodgers

"SÖZLERİ BÖLÜCÜ, YANILTICI VE ÇIKARCI"

İskoç kulübünün en büyük hissedarı Dermot Desmond, Rodgers'ı hedef alarak, "Yaz transfer döneminden bu yana sözleri ve eylemleri bölücü, yanıltıcı ve çıkarcı oldu. Bu durum kulüp çevresinde zehirli bir atmosferin oluşmasına ve yönetim kurulu üyelerine karşı düşmanlığın artmasına katkıda bulundu" ifadelerini kullandı.

O'NEILL İLE 7 KUPA

Celtic’i 5 sezon çalıştıran 73 yaşındaki O’Neill, 2000-2005 yılları arasında7 kupa kazanırken; 2003 UEFA Kupası finalinde Jose Mourinho yönetimindeki Porto ile karşılaşmıştı.

Martin O’Neill

LİDERİN 8 PUAN GERİSİNDE

Bu sezon Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu'nda Kazakistan'ın Kairat takımına elenerek hayal kırıklığı yaşayan Celtic, ligde Hearts'ın 8 puan gerisinde ikinci sırada yer alıyor.