Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > Batman'da feci iş kazası! Dönüşüm fabrikasında çalışan işçi helezona sıkıştı

Batman'da feci iş kazası! Dönüşüm fabrikasında çalışan işçi helezona sıkıştı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Batman&#039;da feci iş kazası! Dönüşüm fabrikasında çalışan işçi helezona sıkıştı
İş Kazası, Geri Dönüşüm, Batman, Helezon, Yaralanma, Haber
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Batman’da bir geri dönüşüm fabrikasında korkunç bir iş kazası yaşandı. Helezon makinesine sıkışan işçilerden biri hastanelik oldu.

Olay İkiztepe köyü mevkiinde faaliyet gösteren bir geri dönüşüm tesisinde meydana geldi. İşçilerden biri helezon makinesine sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

YARALI OLARAK HASTANEYE KALDIRILDI

Ekiplerin titiz çalışması sonucu yaralı vatandaş sıkıştığı yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Benzin, motorin ve LPG'ye zam, indirim var mı? 24 Ekim Cuma güncel akaryakıt fiyatları
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Cami bahçesindeki korkunç olayın sırrı çözüldü! Önce cesedi sonra anne ve babası bulundu - 3. SayfaCami bahçesindeki korkunç olayın sırrı çözüldü!Trabzon'da bir garip olay: Köpekler, koca arabayı parçaladı - 3. SayfaKöpekler, koca arabayı parçaladıKahramanmaraş'ta gözyaşları sel oldu! Vahşetin ardından ana kız yan yana defnedildi - 3. SayfaVahşetin ardından yan yana defnedildilerBeynine saplanan implant hayatını kabusa çevirdi! Diş hekimine verilen cezaya isyan etti - 3. SayfaBeynine saplanan implant hayatını kararttıAdana'da DEAŞ operasyonu! Sözde Türkiye emirinin savunması "pes" dedirtti - 3. SayfaSözde Türkiye emirinin savunması "pes" dedirttiBir il diken üstünde! 34 köyde şap karantinası - 3. Sayfa34 köyde hayvan alım satışları durduruldu
Sonraki Haber Yükleniyor...