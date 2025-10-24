Batman'da feci iş kazası! Dönüşüm fabrikasında çalışan işçi helezona sıkıştı
Batman’da bir geri dönüşüm fabrikasında korkunç bir iş kazası yaşandı. Helezon makinesine sıkışan işçilerden biri hastanelik oldu.
Olay İkiztepe köyü mevkiinde faaliyet gösteren bir geri dönüşüm tesisinde meydana geldi. İşçilerden biri helezon makinesine sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
YARALI OLARAK HASTANEYE KALDIRILDI
Ekiplerin titiz çalışması sonucu yaralı vatandaş sıkıştığı yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
