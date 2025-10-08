Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > 3. Sayfa > Tekirdağ'da feci iş kazası! 2 çocuk babası adam hayvan ağılınca öldü

Tekirdağ'da feci iş kazası! 2 çocuk babası adam hayvan ağılınca öldü

- Güncelleme:
Tekirdağ&#039;da feci iş kazası! 2 çocuk babası adam hayvan ağılınca öldü
Tekirdağ'ın yaşayan 2 .çocuk babası 34 yaşındaki Orkun Bilgin hem fabrikada çalışıyor, hem de babası ile birlikte bahçelerinde hayvan bakıyordu. Dün akşam işten gelen adam hayvanlara bakmak için gittiği bahçeden dönmeyince endişeli babası peşinde düştü. Acı manzara ile bizzat kendisi karşılaştı...

Olay, Saray ilçesine bağlı Çukuryurt Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, dün akşam saatlerinde işten eve dönen Orkun Bilgin, hayvanlarına bakmak için evlerine yakın olan çiftliğe gitti.

BABASI TARAFINDAN BULUNDU

Uzun süre dönmemesi üzerine merak eden babası çiftliğe gittiğinde, oğlunun hayvan ağılında hareketsiz yattığını fark etti.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaptıkları kontrolde Orkun Bilgin'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Tekirdağ'da feci iş kazası! 2 çocuk babası adam hayvan ağılınca öldü - 1. Resim

GERİDE İKİ EVLAT BIRAKTI

Elektrik akımına kapılarak hayatını kaybettiği tespit edilen Orkun Bilgin'in cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından adli tıp kurumuna gönderilmek üzere Saray Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Fabrika işçisi ve 2 çocuk babası Orkun Bilgin'in ailesiyle birlikte hayvancılıkla da uğraştığı öğrenildi.

