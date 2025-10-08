Ankara'da feci kaza! Önce yayaya sonra polis aracına çarptı, ölü ve yaralı var

Kaza Sincan Ayaş yolu üzerinde meydana geldi. Ayaş yolu üzerinde ilerleyen otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırımda bekleyen yaya Erdal Y'e çarptı. Çarpma sonucu savrulan araç, park halindeki polis radar aracına çarparak durabildi.

BİR VATANDAŞ ÖLDÜ, POLİS MEMURU DA YARALI

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri, yaya Erdal Y.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralı trafik polisi sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırılırken sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.