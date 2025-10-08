Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Konya'da tır ile kamyonet çarpıştı: Ölü ve yaralılar var

3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Konya’nın Beyşehir ilçesinde kapalı kasa kamyonetin tırla çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1’i ağır 2 kişi de yaralandı.

Konya’nın Beyşehir ilçesi, Beyşehir-Antalya kara yolunda bir trafik kazası meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Hayrullah Yanar yönetimindeki kamyonet ile K.G. idaresindeki tır, yağışlı havada Akçabelen Mahallesi kavşağı yakınlarında çarpıştı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi.

KAMYONET SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ

Sağlık ekipleri, kamyonet sürücüsünün hayatını kaybettiğini tespit etti. Yaralanan tır sürücüsü ve yanında yolcu olarak bulunan K.E. ise ambulanslarla Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sağlık durumu ağır olan tır sürücüsü, yapılan ilk müdahalenin ardından Konya Şehir Hastanesine sevk edildi.

Kaza nedeniyle kara yolunda ulaşım bir süre kontrollü olarak sağlandı. Kazada hayatını kaybeden kamyonet sürücüsünün cansız bedeni ise Beyşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili tahkikat sürüyor.

