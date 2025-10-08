MİA, Türk dünyasında bilgi paylaşımını ele aldı: Tehditler ortak istihbarat altyapısıyla bertaraf edilir
Millî İstihbarat Akademisi (MİA) tarafından “Türk Dünyasında İstihbarat Paylaşımı: Ortak Güvenlikte Stratejik Fırsatlar” başlıklı rapor yayımlandı. Raporda, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) çerçevesinde geliştirilecek istihbarat iş birliğinin, terörle mücadele, siber güvenlik, enerji güvenliği ve sınır aşan suçlarla mücadelede kritik bir rol oynayabileceği vurgulandı.
EMRAH ÖZCAN ANKARA - Türk dünyasının jeopolitik konumu ve ortak tarihî bağları, kolektif güvenlik mimarisinin kurulması için benzersiz bir fırsat sunduğunun altının çizildiği analizde, Orta Asya’dan Kafkasya’ya uzanan geniş coğrafyada benzer güvenlik tehditlerinin yaşandığına dikkat çekildi.
Raporda “Bölgesel krizler, hibrit tehditler ve dış müdahaleler, ülkelerin bireysel çabalarıyla değil, ortak istihbarat altyapısıyla bertaraf edilebilir” değerlendirmesi yapılırken, istihbarat kurumlarının dijitalleşme, yapay zekâ ve veri analitiği konularında ortak kapasite geliştirmesinin önemi vurgulandı.
Analizde, Türk devletlerinin veri paylaşım altyapısını uyumlu hâle getirmesi, istihbarat kurumları arasında güvenli dijital ağların kurulması ve eğitim ile uzman değişim programlarının artırılmasının, bölgede bilgi akışını hızlandıracağı belirtildi. Bu sayede hem erken uyarı sistemleri kurulabileceği hem de sınır aşan tehditlere karşı ortak refleks geliştirilebileceği kaydedildi. Türk devletlerinin bilgi güvenliği standartlarını uyumlu hâle getirmesinin hem askerî hem de ekonomik güvenliği güçlendireceği ifade edildi.
GÜVEN İLİŞKİSİNİ KALICI HÂLE GETİRİR
Raporda “Ortak istihbarat altyapısı, ülkeler arasındaki güven ilişkisini kalıcı hâle getirebilir. Bu yapı, sadece güvenliği değil, ekonomik ve diplomatik dayanışmayı da güçlendirir” değerlendirmesi yer aldı. Analizin sonuç bölümünde, Türk dünyasının elinde bulunan tarihsel ve kültürel avantajların, ilk kez bu denli somut bir güvenlik iş birliği modeline dönüştürülebileceği vurgulanırken, Türk dünyasının tarihsel, kültürel ve dil birliğinden doğan avantajın henüz tam anlamıyla stratejik güvenlik alanına yansıtılmadığı belirtildi.