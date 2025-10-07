Prof. Dr. Ersan Şen, Meclis'i işaret etti! "Türkiye'nin önünde af var, çıkacak"

Türkiye'de genel af çıkıp çıkmayacağı konusu uzun bir süredir gündemdeyken Avukat Ersan Şen'den dikkat çeken çarpıcı bir çıkış geldi.

TGRT Haber'de yayımlanan Taksim Meydanı programında Prof. Dr. Ersan Şen önemli açıklamalarda bulundu.

"TÜRKİYE'NİN ÖNÜNDE AF VAR"

Bir süredir gündemde olan genel af konusuna ilişkin konuşan Şen, "Türkiye'nin önünde af var, çıkacak. Meclis Komisyonu neden hep toplanıp duruyor?" dedi. Şen ayrıca, af çıkmasına karşı olduğunu ancak gidişatın bunu gösterdiğini de ifade etti.

"GETİRELİM ÖLÜM CEZASINI"

Son dönemdeki çeteleşme ve asayiş sorunlarına da değinen Şen, "İnsan hayatına karşı işlenen suçlarda idam getirilmeli. Getirelim ölüm cezasını. Sebepsiz yere birilerinin canına kastediyorsun, 5-10 sene sonra serbest dolaşıyorlar. Böyle bir meydan var mı?" ifadelerini kullandı.