Edirne’de yurt öğrencilerinden su kesintisi eylemi

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Edirne'de bir yurtta kalan öğrenciler, su kesintilerini protesto etti. Belediye ve yurt yetkilileri sorunu çözmek için tankerle su takviyesi yaptı, yurttaki su kesintisi ise devam ediyor.

Edirne'de Kredi ve Yurtlar Kurumuna bağlı Sultan Çelebi Mehmet Öğrenci Yurdu'nda kalan öğrenciler belediye tarafından yapıldığını iddia ettiklerisu kesintilerini  protesto etti.

Kurtuluş Mahallesi'ndeki yurtta kalan yaklaşık 500 öğrenci bahçede toplandı.

Banyo yapamadıklarını, tuvalet ihtiyaçlarını gideremediklerini ileri süren öğrenciler, su kesintilerine çözüm bulmasını istedikleri Edirne Belediyesi aleyhine slogan attı.

Bu arada, yurda Emniyet Müdürü Muhittin Ayhan ve Gençlik ve Spor Müdürü Selim Ak gelerek öğrencilerle görüştü.

Temsilci bir öğrenci ise gruba yönelik yaptığı konuşmada, "Belediye bu sorunu çözecek. Su kesintisi sorunu çözülene kadar bize tankerle su gönderecekler. Belediye Başkanı bizi yarın ziyarete gelecek. Su gelince sıcak su da olacak." dedi.

Ardından Edirne Belediye İtfaiyesi tarafından yurda su takviyesi yapıldı.

Yurt yetkilileri ise su kesintileri nedeniyle sıcak suyu kısıtlı olarak öğrencilere sunabildiklerini ifade etti

 

