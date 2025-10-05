Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Yaşam > Başkentlilerin su çilesi devam ediyor! Vatandaşlar ellerinde bidon kuyruklara giriyor

Başkentlilerin su çilesi devam ediyor! Vatandaşlar ellerinde bidon kuyruklara giriyor

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Yaşam Haberleri  / Anadolu Ajansı

Ankara'da Kesikköprü hattında yaşanan arıza nedeniyle yaklaşık bir haftadır su sorunu yaşanıyor. Arıza nedeniyle zor anlar yaşayan vatandaşlar, ellerinde bidon ve kaplarla çeşmelerde uzun kuyruklar oluşturuyor.

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde Kesikköprü hattında yaşanan arıza nedeniyle Ankara'ya verilen su miktarının yarı yarıya azalması sonucu kentte 29 Eylül'den bu yana dönüşümlü su kesintileri uygulanıyor. Su kesintisinden etkilenen vatandaşlar, çevredeki çeşmelerden su temin etmeye çalışıyor. Başkent sokaklarında ellerinde şişe ve bidonlar taşıyan vatandaşlar, çeşmelerde uzun sıralar bekliyor. 

Başkentlilerin su çilesi devam ediyor! Vatandaşlar ellerinde bidon kuyruklara giriyor - 1. Resim

Kent genelindeki su kesintisinden etkilenen Yenimahalle ilçesindeki Yakacık Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar ise su ihtiyacını bölgedeki çeşmelerden karşılamaya çalışıyor.

Başkentlilerin su çilesi devam ediyor! Vatandaşlar ellerinde bidon kuyruklara giriyor - 2. Resim

Ellerinde damacana, bidonlar ve kaplarla çeşme başında sıraya giren vatandaşlar, zaman zaman uzun kuyruklar oluşturuyor. Yakacık Mahallesi'nde yaşayan Durmuş Erdem, bölgede yaklaşık 1 haftadır su sorunu yaşandığını söyledi.

Başkentlilerin su çilesi devam ediyor! Vatandaşlar ellerinde bidon kuyruklara giriyor - 3. Resim

Su alabilmek için sık sık çeşmeye geldiğini anlatan Erdem şöyle konuştu:,

Bir haftadır çeşme ve hazır su ile idare ediyoruz. Geniş bir aile olduğumuz için sürekli su temin ediyoruz. Aracımız ile çeşmeye gelip su dolduruyoruz, içeceğimiz suları ise hazır alıyoruz. Çeşmeden aldığımız suları temizlik, bulaşık, çamaşır için kullanıyoruz. Çok mağduruz. Suların bir an önce gelmesini istiyoruz.

Başkentlilerin su çilesi devam ediyor! Vatandaşlar ellerinde bidon kuyruklara giriyor - 4. Resim

Öte yandan Ankara Büyükşehir Belediyesinden dün yapılan açıklamada, Kesikköprü hattında meydana gelen boru patlaması sonrası başlatılan çalışmaların büyük ölçüde tamamlandığı ve bugünden itibaren bu hattan şehre yeniden su verilmeye başlanacağı bildirilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı

28 Ekim yarım gün mü, 29 Ekim resmi tatil mi? İşte 2025 resmi tatil takvimi!Antalya'da acı olay! Falezlerden düşen kadın öldü, kimliği araştırılıyor
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Kimse nasıl olduğunu anlamadı! Küçük çocuğun boğazından 19 mıknatıs çıktı - YaşamKüçük çocuğun boğazından 19 mıknatıs çıktı9 ayda 200 bin kişi ziyaret etti! Ordu'da saklı bir turizm cenneti - Yaşam9 ayda 200 bin kişi ziyaret etti!Şanlıurfa'da görüldü, nesli tükenme altında! Güvenlik kamerasına takıldı - YaşamŞanlıurfa'da görüldü, nesli tükenme altında!Kayseri'de duygulandıran manzara! Baraj gölü kuruyunca köy ortaya çıktı - Yaşam10 yıl sonra duygulandıran manzaraDünya'ya 361 bin 459 kilometre yaklaşacak! 2025'in ilk 'Süper Ay'ı için geri sayım - YaşamDünya'ya 361 bin 459 kilometre yaklaşacak!Acı gerçek kavga sonrası ortaya çıktı! Adanalı Kadir amca 15 ay sonra dedektif gibi iz sürdü... - YaşamAcı gerçek kavga sonrası ortaya çıktı!
Sonraki Haber Yükleniyor...