Başkentlilerin su çilesi devam ediyor! Vatandaşlar ellerinde bidon kuyruklara giriyor

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde Kesikköprü hattında yaşanan arıza nedeniyle Ankara'ya verilen su miktarının yarı yarıya azalması sonucu kentte 29 Eylül'den bu yana dönüşümlü su kesintileri uygulanıyor. Su kesintisinden etkilenen vatandaşlar, çevredeki çeşmelerden su temin etmeye çalışıyor. Başkent sokaklarında ellerinde şişe ve bidonlar taşıyan vatandaşlar, çeşmelerde uzun sıralar bekliyor.

Kent genelindeki su kesintisinden etkilenen Yenimahalle ilçesindeki Yakacık Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar ise su ihtiyacını bölgedeki çeşmelerden karşılamaya çalışıyor.

Ellerinde damacana, bidonlar ve kaplarla çeşme başında sıraya giren vatandaşlar, zaman zaman uzun kuyruklar oluşturuyor. Yakacık Mahallesi'nde yaşayan Durmuş Erdem, bölgede yaklaşık 1 haftadır su sorunu yaşandığını söyledi.

Su alabilmek için sık sık çeşmeye geldiğini anlatan Erdem şöyle konuştu:,

Bir haftadır çeşme ve hazır su ile idare ediyoruz. Geniş bir aile olduğumuz için sürekli su temin ediyoruz. Aracımız ile çeşmeye gelip su dolduruyoruz, içeceğimiz suları ise hazır alıyoruz. Çeşmeden aldığımız suları temizlik, bulaşık, çamaşır için kullanıyoruz. Çok mağduruz. Suların bir an önce gelmesini istiyoruz.