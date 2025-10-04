Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Ankara'da su çilesi kesintilerle sınırlı kalmıyor! "Kullanılan su 300 lira, gelen fatura 700 lira"

Ankara'da su çilesi kesintilerle sınırlı kalmıyor! "Kullanılan su 300 lira, gelen fatura 700 lira"

- Güncelleme:
Ankara'da Eylül sonundan bu yana devam eden su kesintileri vatandaşları çileden çıkarır hale getirdi. Öte yandan Başkent halkı, su faturalarında fahiş bedeller ödemekten de şikayetçi. Son bir haftadır su sorunu yaşadıklarını aktaran Ankaralılar, "Faturalarımıza bakıyoruz. Kullandığımız su 300 lira, gelen fatura 700 lira. Bu patlama işi, yapım işinde gece gündüz çalışılır yapılır. Ne bitmez arıza bir haftadır?" diyor.

Kesikköprü hattında yaşanan arıza nedeniyle Ankara'ya verilen su miktarının yarı yarıya azalması sonucu Başkent'te 29 Eylül'den bu yana dönüşümlü su kesintileri uygulanıyor.

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) ekiplerince arızanın giderilmesine yönelik çelik boru hattı döşeme çalışmaları ise devam ediyor.

Kent genelindeki su kesintilerinden etkilenen vatandaşlar, su ihtiyacını ilçede bulunan kaynak suyu çeşmelerinden gidermeye çalışıyor.

Ankara'da su çilesi kesintilerle sınırlı kalmıyor!

"KULLANDIĞIMIZ SU 300 LİRA, GELEN FATURA 700 LİRA"

Su kesintisinden etkilenen İbrahim Dolaman, "Buradan üç beş kova su alıp gideceğiz. İhtiyacımızı karşılamıyor elbette. Sadece çocukların lavabo ihtiyacını karşılıyor. Yetkililerden ricam, bu işe bir an önce çözüm bulsunlar" dedi.

Son bir haftadır su sorunu yaşadıklarını aktaran Ferhat Şişman ise "Yetkililere şunu söylemek istiyorum. Faturalarımıza bakıyoruz. Kullandığımız su 300 lira, gelen fatura 700 lira. Bu patlama işi, yapım işinde gece gündüz çalışılır yapılır. Ne bitmez arıza bir haftadır?" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden (ABB) su kesintilerine dair yapılan açıklamada, Kesikköprü hattında meydana gelen boru patlaması sonrası başlatılan çalışmaların büyük ölçüde tamamlandığı ve 5 Ekim 2025 tarihinden itibaren bu hattan şehre yeniden su verilmeye başlanacağı bilgisi yer aldı.

Ankara'da su çilesi kesintilerle sınırlı kalmıyor!

