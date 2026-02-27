Burak Yılmaz yönetimindeki Gaziantep Futbol Kulübü'nün, Ziraat Türkiye Kupası 4'üncü haftasında Fenerbahçe ile sahasında oynayacağı karşılaşmanın biletleri satışa çıktı.

Gaziantep Futbol Kulübü, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 4'üncü hafta mücadelesinde 4 Mart Çarşamba günü saat 20.30'da Fenerbahçe'yi konuk edecek.

EN DÜŞÜK 427 TL, EN YÜKSEK 1527 TL

Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak müsabakanın bilet fiyatları için en düşük 427 TL, en yüksek 1527 TL olarak belirlendi. Misafir tribün bilet fiyatının ise 555 TL olduğu açıklandı.

Gaziantep FK-Fenerbahçe maçı bilet fiyatları

Bilet almak isteyen taraftarların, BiletiniAl Dijital kartlarına www.biletinial.com adresinden ve Millet Bahçesinde bulunan Gaziantep FK BiletiniAl noktasından bilet dolumu yapabileceği belirtildi.

