Türkiye Kupası: Gaziantep FK-Fenerbahçe maçı biletleri satışta
Burak Yılmaz yönetimindeki Gaziantep Futbol Kulübü'nün, Ziraat Türkiye Kupası 4'üncü haftasında Fenerbahçe ile sahasında oynayacağı karşılaşmanın biletleri satışa çıktı.
Gaziantep Futbol Kulübü, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 4'üncü haftasında Fenerbahçe'yi ağırlayacak.
- Karşılaşma 4 Mart Çarşamba günü saat 20.30'da Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak.
- Bilet fiyatları en düşük 427 TL, en yüksek 1527 TL olarak belirlendi.
- Misafir tribün bilet fiyatı 555 TL.
Gaziantep Futbol Kulübü, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 4'üncü hafta mücadelesinde 4 Mart Çarşamba günü saat 20.30'da Fenerbahçe'yi konuk edecek.
EN DÜŞÜK 427 TL, EN YÜKSEK 1527 TL
Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak müsabakanın bilet fiyatları için en düşük 427 TL, en yüksek 1527 TL olarak belirlendi. Misafir tribün bilet fiyatının ise 555 TL olduğu açıklandı.
Bilet almak isteyen taraftarların, BiletiniAl Dijital kartlarına www.biletinial.com adresinden ve Millet Bahçesinde bulunan Gaziantep FK BiletiniAl noktasından bilet dolumu yapabileceği belirtildi.
