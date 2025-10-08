Dünya Hamed’i unuttu! Gazzeli gencin hikâyesi dokümanter film oldu

MURAT ÖZTEKİN - İşgalci İsrail’in Gazze’deki saldırılarından dolayı yerinden edilen Hamed Ashour, göç ederken bir köpekle karşılaşır. Onu sahiplenip “Garib” ismini verir ve sosyal medyadan fotoğrafını paylaşır. Bunu gören Avrupa merkezli hayvan hakları dernekleri ise köpek için bağış seferberliği başlatır, hayvancağız için acil tahliye çağrısında bulunurlar. Aynı tarihlerde İsrail, Gazze’deki yüzlerce eşeği rehabilitasyon için Avrupa’daki hayvan barınaklarına gönderir. Ancak bütün bunlar yaşanırken Hamed’le kimse ilgilenmez. Tıpkı milyonlarca Gazzeliye yaptıkları gibi…

Yönetmenliğini Kaan Burak Şen ile Kübra Kuruali’nin üstlendiği “Anka Kuşu Gazze” adlı dokümanter film, Filistin’e dair böylesine ironik ve oldukça gerçek bir hikâyeyi merkezine alıyor. 7 Ekim 2023’te fitili ateşlenen katliamın ikinci yıl dönümünde ortaya çıkan eser, yaşanan trajedinin yanı sıra Batı’nın Gazzelilere bir köpek kadar kıymet vermediğini gözler önüne seriyor. İnsan İzi Derneği’nin katkılarıyla hazırlanan dokümanterde hâlâ Gazze’de bulunan Ashour’un hikâyesinin yanı sıra önemli Gazzeli sanatçılara yer verilerek neler yaşadıkları ortaya konuyor.

Dün akşam Fatih Kültür Sanat Merkezi’nde prömiyer yapan eser hakkında sorularımızı cevaplayan ortak yönetmen Kübra Kuruali, “Hamed Ashour’un köpeğiyle olan hikâyesi tamamen gerçek. Dünyada çok konuşulan bu hikâyeyi duyduğumda ilgimi çekti. Ağustos ayında Gazze’de yaşayan Hamed’le iletişime geçtik ve belgesel yapmak istediğimizi kendisine söyledik” diyor.

ASRIMIZIN HANZALA’SI

Ashour’un Gazze’de yapılacak çekimlerde yer almayı kabul ettiğini ama şartların aksi yönde geliştiğini kaydeden Kuruali, “Hamed çağımızın Hanzala’sı… Yüzünü göstermeden film çekimlerinde yer almayı kabul etti. Ancak bir müddet sonra bombardımanlar arttı ve Hamed Ashour göç etmek zorunda kaldığı için çekimlerde yer alamadı. Fakat bize hikâyesini ses kaydı olarak göndermeyi başardı. Bu yüzden onu anlatan görüntüleri yapay zekâ yardımı ile hazırladık ve sesini kullandık. Filmin çekimlerinin bir kısmını Gazze’deki arkadaşlarımız gerçekleştirdi. Oradaki çekimler çok zor şartlarda, bombardıman altında yapıldı. Zaten filmin bir sahnesinde bomba patlıyor” ifadelerini kullanıyor.

GÖSTERMELİK HAYVAN SEVGİSİ

“Anka Kuşu Gazze” eseriyle Gazzelilerin yalnızlığını göstermek istediklerini anlatan Kuruali sözlerine şöyle devam ediyor: “Aslında Gazzeliler, çiçeğiyle böceğiyle hayatı bir bütün olarak görüyor, yaşadıklarına rağmen bu bütüne sahip çıkıyorlar. Ancak biz insanlık olarak onlara sahip çıkamıyoruz. Eser de vurgu yapmak istediğim şey tam olarak buydu. Avrupa’daki hayvan hakları derneklerinin göstermelik hayvan sevgileri, bizim asabımızı bozdu. Yaptıklarıyla Gazzelilere hayvanlar kadar bile değer vermediklerini ortaya koydular. Onların ikiyüzlülüklerini göstermek de önemliydi.”

Arapça olarak çekilen orta metrajlı eserin, dünyanın çeşitli yerlerindeki film festivallerinde gösterilmesi planlanıyor.