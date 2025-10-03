Behzat Ç. yeni bölüm çıktı mı, 4. sezon ne zaman başlıyor? Behzat Ç. Çekiç ve Gül yeni sezon için geri sayım!

Türk televizyon tarihine damga vuran Behzat Ç. karakteri, 3. sezonuyla seyircilerin karşısına çıktı. Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi dizisinin toplam 8 bölümden oluşan 3. sezonunda nefesler kesildi. Savcı Esra ve Ercüment Çözer karakterlerinin geri dönüşüyle izleyiciler ekranlara kilitlendi. Dizi, 26 Eylül 2025 Cuma günü yayınlanan 8. bölümüyle sezon finali yaptı. Peki, Behzat Ç. yeni bölüm çıktı mı, 4. sezon ne zaman başlıyor? Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi 4. sezon için geri sayım başladı.

BEHZAT Ç. YENİ BÖLÜM ÇIKTI MI, 4. SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi dizisinin 3. sezonunda Demirdelen ailesinin çöküşünün ardından sağlanan geçici huzur, yeni bir cinayetle bozuldu. Behzat Ç.’nin geçmişiyle yüzleştiği anlar, seyircileri hikayenin içine sürükledi. Savcı Esra ve Ercüment Çözer karakterlerinin yeniden sahneye çıkmasıyla dikkatleri üzerine çeken dizinin 4. sezon tarihi araştırılmaya başlandı.

İzleyiciler, dizinin yeni sezonunun ne zaman başlayacağını merak ederken, HBO Max platformunda yayınlanan yapımdan henüz resmi bir açıklama gelmedi. Alınan kulis bilgilerine göre, dizinin 4. sezonunun 2027 yılının ilk çeyreğinde ekranlara gelmesi bekleniyor.

BEHZAT Ç. ÇEKİÇ VE GÜL DİZİSİNDE OYUNCULAR KİMLER?

Dizinin başrolünde Erdal Beşikçioğlu yer alıyor. Behzat Ç.'yi yeniden canlandıran Beşikçioğlu, karakterin sert mizacını ve iç çatışmalarını güçlü bir şekilde izleyicilere yansıtıyor.

Dizide ayrıca İnanç Konukçu, Ayça Eren, Canan Ergüder, Nejat İşler, Berkan Şal ve Gürkan Uygun gibi isimler rol alıyor.