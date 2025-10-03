Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Formula 1'de sıradaki durak Singapur: Şampiyonluk mücadelesinde son durum

Formula 1'de sıradaki durak Singapur: Şampiyonluk mücadelesinde son durum

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Formula 1&#039;de sıradaki durak Singapur: Şampiyonluk mücadelesinde son durum
Spor Haberleri  / Anadolu Ajansı

Dünyanın en çok izlenen spor etkinliklerinden Formula 1'de sezonun 18'inci yarışına Singapur ev sahipliği yapacak. Marina Bay Caddesi Pisti'ndeki yarış 62 tur üzerinden gerçekleşecek. Takımlar klasmanında McLaren, pilotlar klasmanında Oscar Piastri zirvede yer alıyor.

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, sezonun 18'inci yarışı Singapur Grand Prix'si ile devam edecek. Singapur'da 4,9 kilometrelik Marina Bay Caddesi Pisti'ndeki yarış, 62 tur üzerinden düzenlenecek. Sıralama turları 4 Ekim Cumartesi TSİ 16.00, yarış ise 5 Ekim Pazar günü TSİ 15.00'te başlayacak.

F1'de bu sezonki yarışlarda McLaren'den Oscar Piastri'nin 7, Lando Norris'in 5, son şampiyon Red Bull pilotu Max Verstappen'in 4, Mercedes pilotu George Russell'ın bir galibiyeti bulunuyor.

Formula 1'de sıradaki durak Singapur: Şampiyonluk mücadelesinde son durum - 1. Resim
Oscar Piastri

Pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5'i şöyle:

Pilotlar
1. Oscar Piastri (Avustralya): 324
2. Lando Norris (Büyük Britanya): 299
3. Max Verstappen (Hollanda): 255
4. George Russell (Büyük Britanya): 212
5. Charles Leclerc (Monako): 165

Takımlar
1. McLaren: 623
2. Mercedes: 290
3. Ferrari: 286
4. Red Bull Racing: 272
5. Williams: 101

Kaynak: Anadolu Ajansı

Ankara'da su kesintisi ne zaman bitecek? 4 Ekim'de su verilmeyecek ilçeler belli olduIrak'ta açılan Barış Manço Kafe görenleri zaman yolculuğuna çıkarıyor
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Arne Slot'tan Galatasaray maçı tepkisi: Sanki hayatının en sert darbesiydi! - SporLiverpool cephesinden Galatasaray maçı tepkisi: KaybetmezdikBeşiktaş'ta Abraham'ın son durumu: Derbi öncesi son idmanda takımla çalıştı - SporDev derbi öncesi Abraham gelişmesi: İşte son durumu...Kulüpler Birliği Başkanı Ertuğrul Doğan'la futbol üstüne dobra dobra: Sistem kökten değişmeli! - SporErtuğrul Doğan'la futbol üstüne dobra dobraÜmit Karan, Fenerbahçeli 2 futbolcunun adını verdi: Satış listesine koyacaksın! - SporFenerbahçeli 2 futbolcunun adını verdiİspanya'dan Morata'ya kötü haber: Teknik direktörü açıkladı - Sporİspanya'dan Morata'ya kötü haber: Teknik direktörü açıkladıMilli Takım'ın Bulgaristan ve Gürcistan maçları aday kadrosu açıklandı - SporMilli Takım'ın aday kadrosu açıklandı: İşte maç programı...
Sonraki Haber Yükleniyor...