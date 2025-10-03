Formula 1'de sıradaki durak Singapur: Şampiyonluk mücadelesinde son durum
Dünyanın en çok izlenen spor etkinliklerinden Formula 1'de sezonun 18'inci yarışına Singapur ev sahipliği yapacak. Marina Bay Caddesi Pisti'ndeki yarış 62 tur üzerinden gerçekleşecek. Takımlar klasmanında McLaren, pilotlar klasmanında Oscar Piastri zirvede yer alıyor.
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, sezonun 18'inci yarışı Singapur Grand Prix'si ile devam edecek. Singapur'da 4,9 kilometrelik Marina Bay Caddesi Pisti'ndeki yarış, 62 tur üzerinden düzenlenecek. Sıralama turları 4 Ekim Cumartesi TSİ 16.00, yarış ise 5 Ekim Pazar günü TSİ 15.00'te başlayacak.
F1'de bu sezonki yarışlarda McLaren'den Oscar Piastri'nin 7, Lando Norris'in 5, son şampiyon Red Bull pilotu Max Verstappen'in 4, Mercedes pilotu George Russell'ın bir galibiyeti bulunuyor.
Pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5'i şöyle:
Pilotlar
1. Oscar Piastri (Avustralya): 324
2. Lando Norris (Büyük Britanya): 299
3. Max Verstappen (Hollanda): 255
4. George Russell (Büyük Britanya): 212
5. Charles Leclerc (Monako): 165
Takımlar
1. McLaren: 623
2. Mercedes: 290
3. Ferrari: 286
4. Red Bull Racing: 272
5. Williams: 101