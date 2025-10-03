Formula 1'de sıradaki durak Singapur: Şampiyonluk mücadelesinde son durum

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, sezonun 18'inci yarışı Singapur Grand Prix'si ile devam edecek. Singapur'da 4,9 kilometrelik Marina Bay Caddesi Pisti'ndeki yarış, 62 tur üzerinden düzenlenecek. Sıralama turları 4 Ekim Cumartesi TSİ 16.00, yarış ise 5 Ekim Pazar günü TSİ 15.00'te başlayacak.

F1'de bu sezonki yarışlarda McLaren'den Oscar Piastri'nin 7, Lando Norris'in 5, son şampiyon Red Bull pilotu Max Verstappen'in 4, Mercedes pilotu George Russell'ın bir galibiyeti bulunuyor.

Oscar Piastri

Pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5'i şöyle:

Pilotlar

1. Oscar Piastri (Avustralya): 324

2. Lando Norris (Büyük Britanya): 299

3. Max Verstappen (Hollanda): 255

4. George Russell (Büyük Britanya): 212

5. Charles Leclerc (Monako): 165

Takımlar

1. McLaren: 623

2. Mercedes: 290

3. Ferrari: 286

4. Red Bull Racing: 272

5. Williams: 101