Formula 1 İtalya Grand Prix'si kazananı belli oldu

İtalya'nın Monza kentiyle aynı adı taşıyan 5,7 kilometrelik pistte düzenlenen Formula 1 Dünya Şampiyonası, 53 tur üzerinden gerçekleştirildi. Pole pozisyonundan başladığı yarışı 1 saat 13 dakika 24.325 saniyelik süresiyle ilk sırada tamamlayan Red Bull'un Hollandalı pilotu Max Verstappen, bu sezon üçüncü galibiyetini elde etti.

McLaren pilotu Lando Norris, Verstappen'in 19.207 saniye gerisinde ikinci, takım arkadaşı Oscar Piastri ise 21.351 saniye farkla üçüncü oldu. Ferrari pilotları Charles Leclerc ve Lewis Hamilton ise damalı bayrağı 4 ve 6. sıralarda gördü.

Sezonun 17. yarışı, Azerbaycan Grand Prix'si 21 Eylül Pazar günü koşulacak.

İtalya Grand Prix'sinin ardından pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

Pilotlar

Oscar Piastri (Avustralya): 324 Lando Norris (Büyük Britanya): 293 Max Verstappen (Hollanda): 230 George Russell (Büyük Britanya): 194 Charles Leclerc (Monako): 163

Takımlar