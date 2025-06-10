Formula 1'de 2026 takvimi belli oldu

Uluslararası Otomobil Sporları Federasyonu (FIA), Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda merakla beklenen 2026 takvimini açıkladı.

YARIŞLAR 6 MART'TA BAŞLIYOR

FIA ve Formula 1'den yapılan açıklamaya göre toplam 24 yarışın yer aldığı takvim 6 Mart'ta Avustralya'da başlayacak, 6 Aralık'ta Abu Dabi'de sona erecek.

Ramazan ayı nedeniyle Bahreyn ve Suudi Arabistan Grand Prix'lerinin geçen yıl olduğu gibi nisan ayında yapılmasına karar verildi.

TAKVİMDEKİ TEK DEĞİŞİKLİK...

Bu yılın takviminden çıkarılan İtalya'nın Emilia-Romagna Grand Prix'sinin yerine ise İspanya'daki Madrid Grand Prix'si eklendi.

Formula 1'de 2026 yılının takvimi şöyle: