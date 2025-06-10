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Formula 1'de 2026 takvimi belli oldu

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Formula 1&#039;de 2026 takvimi belli oldu
Spor Haberleri  / Anadolu Ajansı

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda 2026 takvimi açıklandı. Takvimdeki tek değişiklik Imola'nın yerine Madrid'in eklenmesi oldu.

 

Uluslararası Otomobil Sporları Federasyonu (FIA), Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda merakla beklenen 2026 takvimini açıkladı.

YARIŞLAR 6 MART'TA BAŞLIYOR

FIA ve Formula 1'den yapılan açıklamaya göre toplam 24 yarışın yer aldığı takvim 6 Mart'ta Avustralya'da başlayacak, 6 Aralık'ta Abu Dabi'de sona erecek.

Ramazan ayı nedeniyle Bahreyn ve Suudi Arabistan Grand Prix'lerinin geçen yıl olduğu gibi nisan ayında yapılmasına karar verildi.

TAKVİMDEKİ TEK DEĞİŞİKLİK...

Bu yılın takviminden çıkarılan İtalya'nın Emilia-Romagna Grand Prix'sinin yerine ise İspanya'daki Madrid Grand Prix'si eklendi.

Formula 1'de 2026 yılının takvimi şöyle:

TarihÜlkePist
6-8 MartAvustralyaMelbourne
13-15 MartÇinŞanghay
27-29 MartJaponyaSuzuka
10-12 NisanBahreynSakhir
17-19 NisanSuudi ArabistanCidde
1-3 MayısABDMiami
22-24 MayısKanadaMontreal
5-7 ​​HaziranMonakoMonako
12-14 HaziranİspanyaBarselona
26-28 HaziranAvusturyaSpielberg
3-5 TemmuzBirleşik KrallıkSilverstone
17-19 TemmuzBelçikaSpa-Francorchamps
24-26 TemmuzMacaristanBudapeşte
21-23 AğustosHollandaZandvoort
4-6 EylülİtalyaMonza 
11-13 EylülİspanyaMadrid
25-27 EylülAzerbaycanBakü
9-11 EkimSingapurSingapur
23-25 EkimABDAustin
30 Ekim-1 KasımMeksikaMexico City
6-8 KasımBrezilyaSao Paulo
19-21 KasımABDLas Vegas
27-29 KasımKatarLusail
4-6 AralıkAbu DabiYas Marina
Kaynak: Anadolu Ajansı
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