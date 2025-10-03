Irak'ta açılan Barış Manço Kafe görenleri zaman yolculuğuna çıkarıyor

Huti Ağa, şehir merkezindeki tarihi Kayseri Kapalı Çarşı'da sürekli sanatçının şarkılarının çalındığı kafede müşterilerine hizmet vermeye çalışıyor.

Çay, Türk kahvesi ve limonata gibi içeceklerin yoğun olarak servis edildiği kafenin girişinde ve her yerinde Barış Manço'nun fotoğraf ve posterleri yer alıyor.

Kerkük'teki birçok kişinin uğrak yeri olan tarihi çarşıdaki kafe, yerli ve yabancı turistlerin de tercih ettiği bir konumda.

Kafe sahibi Huti Ağa yaptığı açıklamada, yaklaşık 3 yıl önce açtığı kafede sanatçı Manço'nun hayranlarını, şarkıları eşliğinde, adeta "zaman yolculuğuna" çıkardığını söyledi.

Böyle bir kafeyi açmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Ağa, sanatçının şarkılarının çalındığı kafede bir yandan sanatçıyı "ölümsüzleştirdiğini" ve bir yandan da 7'den 70'e hayranlarını adeta sanatçıyla buluşturduğunu dile getirdi.

Kerkük'te sanatçınn büyük bir hayran kitlesine sahip olduğunu anlatan Ağa,''Kerkük'te Barış Manço'nun Türkmen, Kürt ve Arap hayranları oldukça fazla. Hepsi bu kafeye gelip eski günleri yad ediyor ve sanatçının şarkıları eşliğinde çay ve kahve yudumluyorlar.'' dedi.

Ağa, kafenin, ülkenin güney ve kuzey kentlerinden gelenlerin yanında, yurt dışından ve en çok da Türkiye'den gelen, sanatçının hayranlarının "buluşma yeri" olduğunu söyledi.

GELENLER "ZAMAN YOLCULUĞUNA" ÇIKIYOR

Kerkük'e bir konferansa katılmak için gelen Tokat Gaziosman Paşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof Dr Ebubekir Altuntaş da ata yurdu Kerkük'ü ziyaret etmekten ve özellikle "Türkiye'nin yaşatıldığı" böyle bir kafede bulunmaktan duyduğu mutluluğu ifade etti.

Barış Manço'nun Türkiye'nin çok önemli bir değeri olduğunu vurgulayan Altuntaş, Kerkük'te onun adına bir kafenin açılması ve onun şarkılarını burada dinlenmesinin çok manidar olduğunu kaydetti.

Kerküklü Esra Salihi ise tarihi yerde bir Türk sanatçısının eserlerinin yankılanmasını, mutluluk ve gurur kaynağı olarak nitelendirdi.

Ailece kafenin müdavimi olduklarını paylaşan Salihi, özellikle hafta sonları buraya gelerek, sanatçının şarkıları eşliğinde "adeta bir zaman yolculuğuna" çıktıklarını belirtti.

Bahar Türkmen de ata mirası Kerkük'te böyle yerlerin açılmasının gurur verici olduğunu söyledi.

Benzeri mekanların artmasını temenni eden Türkmen, özellikle Kerküklülerin bu tür nezih ve otantik yerlere gelmelerini istedi.

Barış Manço kafesinin sıradan olmadığını, bir "kültürel mekan" olduğunu vurgulayan Türkmen, sanatçıya değer veren mekanlara sahip çıkılması ve geliştirilmesi çağrısında bulundu.

Kerküklü Dikra Muhammed ise kafeye gelip Barış Manço'nun şarkılarını dinlediklerinde sanatçının hayatta olduğu hissine kapıldıklarını anlattı.

Barış Monço'nun bir tek Türkiye'nin değil "bir dünya sanatçısı" olduğunu ifade eden Muhammed, onun eserleriyle büyüdüğünü ve onun adını taşıyan bir kafenin açılmasından mutlu olduğunu söyledi.