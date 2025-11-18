Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in kardeşi, akademisyen Doç. Dr. Arzu Seçer'in vefatı siyaset ve akademi dünyasını yasa boğdu. Bir süredir tedavi gören 47 yaşındaki Doç. Dr. Seçer'in hayatını kaybetmesi üzerine, birçok kişi "Arzu Seçer neden öldü, hastalığı neydi?" sorularına cevap aramaya başladı. İşte Mersin Üniversitesi öğretim görevlisi Arzu Seçer'in vefatına ilişkin detaylar....

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkan Vekili ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in kardeşi Arzu Seçer hayatını kaybetti.

Doç. Dr. Seçer, akademik kariyerinin dışında Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkan Vekili ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in kardeli olması nedeniyle de tanınan bir isimdi. 47 yaşındaki akademisyenin ölümü sevenlerini hüzne boğdu.

Arzu Seçer neden öldü, hastalığı neydi?

ARZU SEÇER NEDEN ÖLDÜ, HASTALIĞI NEYDİ?

Arzu Seçer'in vefatına ilişkin resmi ve kesin bir tıbbi açıklama yapılmadı. Basına yansıyan bilgilere bakıldığında, Seçer bir süredir devam eden rahatsızlığı nedeniyle hastanede tedavi görüyordu. Sağlık durumunun kötüleşmesi sonucu tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Arzu Seçer'im ölüm nedeni hakkında ortaya atılan iddiaların hiçbiri resmiyet taşımamaktadır.

ARZU SEÇER KİMDİR?

Doç. Dr. Arzu Seçer, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in kız kardeşi olarak tanınan bir akademisyendir. Mersin Üniversitesi'nde görev yapan Seçer, 47 yaşında hayatını kaybetti.

Nereli olduğu ya da medeni durumu hakkında net bir bilgi bulunmamaktadır. Ancak tarım ekonomisi alanında akademik doktora sahibi bir uzman olarak görev yapmaktaydı.

Seçer’in cenazesi ‘17 Kasım 2025’ ikindi namazına müteakip saat 16.00'da Tarsus Güney Mezarlığı’nda defnedilmiştir.

SEVCAN GİRGİN

