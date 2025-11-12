Tuncay Şanlı kimdir, kaç yaşında, nereli? Hayatı ve kariyeri merak ediliyor

Tuncay Şanlı, Türk futbol tarihinin en önemli forvet ve kanat oyuncularından biridir. Savaşçı ruhu, hırsı ve kritik golleriyle tanınan Şanlı, özellikle Fenerbahçe ve A Milli Takım kariyerinde unutulmaz başarılara imza attı.

TUNCAY ŞANLI KİMDİR?

Tuncay Şanlı 16 Ocak 1982 tarihinde Sakarya'da doğdu. 2025 yılı itibarıyla 43 yaşındadır. Futbol hayatına Sakarya'daki Sakaryatekspor kulübünde başlayıp Sakaryaspor'a transfer olmuştur. Orta saha veya forvet mevkiinde başlamıştır.

Tuncay Şanlı, profesyonel kariyeri boyunca Fenerbahçe, Middlesbrough, Bursaspor, Pune City gib önemli takımlarda oynadı takımlarda oynamıştır.

2000-2007 yılları Tuncay Şanlı'nın en başarılı dönemlerinden biridir. Şampiyonlar Ligi'nde attığı unutulmaz gollerle adını Avrupa'da duyurdu.

2007 yılında İngiltere Premier Lig ekiplerinden Middlesbrough'a transfer olarak Avrupa'daki kariyerine başladı. Ardından Stoke City ve Bolton Wanderers formalarını da giydi. A Milli Futbol Takımı ile 2008 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2008) yarı final başarısı yaşayarak tarihe geçti.

FENERBAHÇE'DEN 'TUNCAY ŞANLI' AÇIKLAMASI!

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Kulübümüzün efsane isimlerinden Tuncay Şanlı, Futbol Akademimiz bünyesinde Değer Yaratma ve Geliştirme Direktörü olarak göreve başlamıştır. Fenerbahçemiz için her alanda birlik beraberlik ruhunu yaratmaya efsanelerimizle devam edeceğiz.