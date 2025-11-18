Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ), kentin çeşitli bölgelerinde arıza, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında planlı su kesintisi uygulanacak bölgeler tek tek açıklandı. 18 Kasım 2025 Salı sabahı itibarıyla su kesintisi yaşayan Bursalı vatandaşlar, suların ne zaman, saat kaçta geri geleceği konusunu araştırmaya başladı. İşte BUSKİ güncel su kesinti listesi...

BUSKİ taradından yapılan son duyurulara göre, Bursa'nın İnegöl ve Mustafakemalpaşa ilçelerinde Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı'nın uzun süreli çalışmaları nedeniyle yer yer su kesintileri yaşanmaya devam ediyor.

Bursa'da yaşayan vatandaşlar, suyun tamamen ne zaman geleceğini ve kesintilerin hangi tarihe kadar süreceğini merak etmeye başladı. İşte İnegöl ve Mustafakemalpaşa için BUSKİ uyarıları....

BUSKİden yeni kesinti duyurusu: 18 Kasım Bursada sular ne zaman gelecek? İnegölde kritik saatler

18 KASIM BURSA'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK?

18 Kasım İnegöl ilçesi Cumhuriyet Mahallesi, Ertuğrulgazi Mahallesi, Sinanbey Mahallesi, Metal Sanayi Bölgesi ve çevresinde, 17-27 Kasım arasında 09.00-18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yaşanacaktır.

Bugün Mustafakemalpaşa ilçesi Hamzabey, Atariye, Viraca, Sevketiye, Şerefiye ve Yüzbaşı Sabribey mahalleleri ile çevresindeki çeşitli cadde ve sokaklarda, 11- 24 Kasım arasında 09.00-18.00 saatlerinde su kesintisi gerçekleşeceği bilgisi verildi.

BUSKİden yeni kesinti duyurusu: 18 Kasım Bursada sular ne zaman gelecek? İnegölde kritik saatler

İNEGÖL/ ERTUĞRULGAZİ

Planlanan Başlangıç Tarihi: 17/11/2025 09:00

Planlanan Bitiş Tarihi: 27/11/2025 18:00

Kesim Tarihi: 17/11/2025 09:00

Açıklama: BUSKİ Genel Müdürlüğümüz Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında mevcut içmesuyu hatlarında meydana gelebilecek arızaların yaşanması durumunda; İnegöl İlçesi Cumhuriyet Mahallesi, Ertuğrulgazi Mahallesi, Sinanbey Mahallesi Metal Sanayi Bölgesi ve civarında 17.11.2025 - 27.11.2025 tarihleri arasında 09.00-18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacaktır. Tedbirli olunması rica olunur.

BUSKİden yeni kesinti duyurusu: 18 Kasım Bursada sular ne zaman gelecek? İnegölde kritik saatler

MUSTAFAKEMALPAŞA/HAMZABEY

Planlanan Başlangıç Tarihi: 11/11/2025 09:00

Planlanan Bitiş Tarihi: 24/11/2025 18:00

Kesim Tarihi: 11/11/2025 09:00

Açıklama: BUSKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülecek çalışmalar kapsamında, içme suyu hatlarında oluşabilecek arızalar nedeniyle Mustafakemalpaşa ilçesi Hamzabey, Atariye, Viraca, Sevketiye, Şerefiye ve Yüzbaşı Sabribey mahalleleri ile çevresindeki çeşitli cadde ve sokaklarda, 11.11.2025 - 24.11.2025 tarihleri arasında 09.00-18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yaşanacaktır. Vatandaşlarımızın tedbirli olmaları rica olunur.

SEVCAN GİRGİN

Haberle İlgili Daha Fazlası