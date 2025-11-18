Televizyon programları ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen Seren Serengil, bu kez hayranlarını üzen bir açıklamayla gündeme geldi. Serengil, annesi Nevin Serengil’in aniden rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldığını ve durumunun ciddiyeti nedeniyle yoğun bakıma alındığını duyurdu. Ünlü isim, yaşadığı süreçle ilgili olarak Sağlık Bakanlığı’ndan acil destek talebinde bulundu.

Şarkıcılığın yanı sıra uzun yıllardır televizyon programlarında sunuculuk yapan Seren Serengil, kötü haberi sosyal medya hesabından paylaştı. Sık sık gündelik yaşantısını takipçileriyle paylaşan ünlü isim, bu kez üzücü bir gelişmeyi aktardı.

Serengil, 54 yaşındaki annesi Nevin Serengil’in sağlık durumunun kötüye gitmesi üzerine yoğun bakım servisinde tedavi altına alındığı belirtti.

“ANNEMİ YOĞUN BAKIMA KALDIRDIK”

Instagram üzerinden açıklama yapan Serengil, “Annemi yoğun bakıma kaldırdık. Dualarınızı bekliyorum” ifadelerini kullandı.

“DÜŞÜP KALÇASINI KIRDI, KALP KRİZİ TEHDİDİYLE…”

Serengil, annesinin bulunduğu hastanede anjiyo ünitesinin bulunmadığı için acilen İstanbul’a nakil gerektiğini belirterek, “Annemi kaybediyorum. Düşüp kalçasını kırdı şimdi de kalp krizi tehdidiyle ve ciğerlerine su biriktiği için yoğun bakıma alındı. Bulunduğumuz hastanede kalp ve ilgili yoğun bakım anjiyo ünitesi yok derler. İstanbul’a götürmem gerekiyor. Lütfen bana bir ambulans uçak yollayınız. Ben ücretini ödeyeceğim ama lütfen yollayın” ifadelerini kullandı ve Sağlık Bakanlığı’na çağrıda bulundu.

YARDIM TALEBİ GÜNDEM OLDU

Ünlü ismin yardım talebi kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, hayranları da Serengil’e destek mesajları gönderdi. Serengil’in annesinin sağlık durumuna ilişkin gelişmelerin yakından takip edildiği öğrenildi.

