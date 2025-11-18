Şırnak'ta son günlerde etkili olan kar yağışı kenti bembeyaz yaptı. Kar kalınlığının 1 metreyi aştığı ilimizde, ekipler kapanan köy yollarını açmak için yoğun mesai harcıyor.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde ekiplerin kar mesaisi bu yıl erken başladı. Kar kalınlığının yer yer 1 metreyi geçtiği Lisetayrı ve Tuzluca köylerinde ekipler yol açma çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Bir kentimiz kasımda beyaza büründü! Kar kalınlığı 1 metreyi aştı

EKİPLER 4 GÜNDÜR ARALIKSIZ ÇALIŞIYOR

İlçe Özel İdare ve belediye ekipleri karla mücadele çalışmalarına 4 gündür aralıksız devam ediyor. İlçe Kaymakamı Mehmet Furkan Taşkıran'ın talimatıyla kentte kapalı köy yolu kalmaması için ağır iş makineleriyle yol açan ekipler, kar ve tipi nedeniyle kapanan köy yollarını bir bir açmaya çalışıyor.

"KAR BU YIL ERKEN YAĞDI"

Saha şefi Cihat Akdağ ekiplerin koordineli çalıştığını kısa sürede tüm yolların açıldığını söyledi. Akdağ, ''İlçemizde bu yıl erken kar yağışı meydana geldi. Bu yıl ekiplerimiz hazır bekliyor. Çok şükür kaymakamımız sürekli yanımızda ve müdürlerimizle beraber yollarımızı açıyoruz. Kar kalınlığı bazı bölgelerde 1 metreyi bile geçiyor'' dedi.

MESUT ŞAHİN

