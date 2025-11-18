Kaza yapanlara yardım etmek isterken lüks bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybeden 26 yaşındaki Baran Enver Çinkılıç'ın ailesi ikinci bir şok ile karşılaştı. Lüks araç sahibine 16 milyon ödeyen sigorta şirketi ölen gencin ailesinden 8 milyon istedi. Acılı anne "Hem oğlumu kaybettim hem de onu hayattan koparan arabanın parasını istiyorlar" diye feryat ederek 18 Aralık'taki dava öncesi adalet istedi.

Korkunç olay 12 Haziran 2022 sabahı İstanbul-İzmir otoyolunda meydana geldi. Zincirleme kazayı fark eden Baran Enver Çinkılıç (26), yaralılara yardım etmek için otomobilini kenara çekti. Tam o esnada hızla gelen ve direksiyon hakimiyetini kaybeden Serkan C.'nin kullandığı lüks araç Çinkılıç'a çarptı. Talihsiz genç olay yerinde can verdi.

AİLE İKİNCİ BİR ŞOK YAŞADI

Sabah'ta yer alan habere göre bilirkişi raporu sürücüyü kusurlu buldu ancak gözaltı işlemi uygulanmadı. Üstelik ailenin iddiasına göre sürücünün alkol testi kazadan 12 saat sonra yapıldı. Kazayla alakalı dosya kapanırken acılı anne Güler Ergül bu kez bambaşka bir şokla karşılaştı.

SİGORTADAN AİLEYE 8 MİLYONLUK TAZMİNAT!

Oğluna çarpan Lamborghini marka lüks otomobilin sigortası araç sahibine 16 milyon lira ödeme yapmıştı. Şirket bu kez 'ailede kusur olduğu' iddiasıyla Çinkılıç ailesine yaklaşık 8 milyon liralık tazminat davası açtı. Anne Güler şimdi, 18 Aralık'ta görülecek davayı bekliyor.

Acılı anne adalet arıyor...

"OĞLUMU HAYATTAN KOPARTAN ARACIN PARASINI İSTİYORLAR"

Acılı anne Güler Ergül, "Oğlumun acısıyla uğraşırken bir de sigorta şirketlerinin açtığı davayla karşılaştım. Kaza görüntüleri izlenince çoğu şirket geri çekildi fakat biri devam etti.

Oğluma çarpan aracın sigortası on altı milyon lira ödemiş. Şimdi bizden sekiz milyon lira istiyorlar. Hem oğlumu kaybettim hem de onu hayattan koparan arabanın parasını istiyorlar. Tek isteğim sesimin duyulması" dedi.

SEVDA KILIÇ

